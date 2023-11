Sinner-Medvedev oggi in semifinale alle ATP Finals 2023: in campo anche Alcaraz-Djokovic, orari TV e dove vedere in chiaro le partite di tennis

Jannik Sinner gioca oggi pomeriggio la semifinale delle ATP Finals. Il tennista italiano alle ore 14:30 scenderà in campo contro Daniil Medvedev. L'incontro sarà trasmesso sia da Sky che in chiaro da Rai 2. In serata, alle ore 21, l'altra semifinale, quella che vedrà sfidarsi il numero 1 e il numero 2 ATP e cioè Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, quest'incontro è esclusiva Sky.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Granollers/Zeballos – Bopanna/Ebden

ore 14:30: Jannik Sinner – Daniil Medvedev

ore 18:30: Ram/Salisbury – Gonzalez/Roger-Vasselin

ore 21: Novak Djokovic – Carlos Alcaraz

A che ora gioca Sinner oggi con Medvedev alle semifinali ATP Finals: orario e programma

Jannik Sinner disputerà la prima semifinale delle ATP Finals 2023. L'italiano affronterà Daniil Medvedev, campione 2020. Sarà la terza sfida autunnale tra i due. L'incontro sarà il secondo del programma di giornata e non inizierà prima delle ore 14:30.

Sinner-Medvedev oggi alle Nitto ATP Finals in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

Il numero 4 il numero 3 del mondo si sfidano nella prima semifinale delle Finals. La semifinale non prenderà il via prima delle ore 14:30 e si potrà seguire sia su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1), che in chiaro su Rai 2.

Dove vedere la partita di Djokovic contro Alcaraz al torneo di tennis in streaming

La seconda semifinale è una partita extra lusso tra i primi due giocatori della classifica ATP. Carlos Alcaraz, vincitore del gruppo rosso, affronta Novak Djokovic, secondo classifica del gruppo verde. Si parte non prima delle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming possibile con Sky Go e NOW.

0