Sinner-Gaston all’Australian Open, il risultato in diretta 6-2: Jannik vince il primo set, subito break nel secondo

Jannik Sinner gioca contro Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open. Il numero 2 del mondo se la vede contro il 25enne francese 23° nel ranking ATP. Primo set per l'azzurro: 6-2. I due si sono già affrontati due volte, con Jannik che ha vinto entrambi i precedenti. Chi vince affronta nel secondo turno uno tra Duckwort e Prizmic. Diretta TV e streaming su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.
Subito break per Sinner, problemi per Gaston
Jannik Sinner inizia benissimo il secondo set con il break su Gaston. Il francese ha chiesto trattamento nel finale del primo parziale probabilmente per problemi allo stomaco. 2-0 per l'azzurro.
Sinner vince il primo set agli Australian Open: 6-2 a Gaston
Sinner parte bene vincendo il primo set 6-2 contro Gaston. Il tennista italiano non ha dato modo all'avversario di variare il gioco e metterlo in difficoltà. Troppa pressione sul francese, con l'azzurro perfettamente a suo agio.
Primo break e svolta dell'incontro: Jannik strappa il servizio a Gaston, 4-2
Dopo una serie di palle break, Sinner riesce a strappare il servizio a Gaston. Ha aumentato la pressione Jannik, abile anche nelle variazioni con due palle corte vincenti. In salita ora il match del francese.
Sinner-Gaston 3-2: si procede on serve
Passano i game e Sinner si conferma sempre più sicuro al servizio. 3-2 su Gaston che dopo le tre palle break iniziali non è più riuscito ad impensierire l'avversario. Equilibrio, almeno nel risultato, in campo
Jannik Sinner tiene il secondo turno di servizio: 2-1 su Gaston
Jannik Sinner tiene il secondo turno di servizio in modo agevole. Per ora match senza particolari squilli, con i tennisti che hanno fatto valere i propri turni in battuta senza scossoni.
Sinner salva tre palle break, 1-0 su Gaston
Dopo aver perso i primi tre punti dell'incontro al servizio, Jannik Sinner ne infila cinque consecutivi. Suo il primo game per il tennista numero due al mondo che parte bene.
Sinner in campo, tutto pronto per la sfida contro Gaston
Jannik Sinner si sta riscaldando in campo contro Hugo Gaston. Completo senape per il campione italiano come al solito molto concentrato. In rosso il suo avversario. Dopo i classici minuti per "affilare le armi" si parte.
L'orario d'inizio di Sinner-Gaston
La partita tra Sinner e Gaston è la terza che si disputerà oggi sulla Rod Laver Arena. Si parte non prima delle 9, ora italiana, anche se il match potrebbe slittare.
Gli altri italiani in campo oggi agli Australian Open
Giornata ricca per l’Italia del tennis agli Australian Open. Oltre a Sinner scenderanno in campo Darderi contro Garin, Sonetto contro Taberner e Musetti contro Collignon tutti nella notte italiana. In campo anche Nardi con Wu, mentre tra le donne Cocciaretto sfiderà Grabher.
Sinner a caccia del terzo successo consecutivo
Jannik Sinner inizia dunque la cavalcata negli Australian Open 2026. Il tennista italiano sogna lo storico tris, dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo. Prima il successo su Medvedev e poi su Zverev per Jannik che va a caccia di quello che sarebbe il quinto Slam.
Il prossimo avversario in tabellone agli Australian Open
Il vincente della partita tra Sinner e Gaston nel secondo turno se la vedrà contro uno tra Duckwort e Prizmic. Il primo, numero 88 al mondo è entrato in tabellone grazie ad una wild card, mentre il secondo (127 ATP) è stato ripescato (Lucky loser). L’esperienza dell’australiano, contro il talento emergente del croato classe 2005.
I precedenti tra Sinner e Gaston
Sinner e Gaston hanno già incrociato le racchette in due occasioni. Il tennista italiano e quello francese, hanno giocato nel 2021, con il primo che si è imposto agevolmente. Prima a Marsiglia nei sedicesimi, e poi nel Masters di Miami. In quattro set ha concesso nove game. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Jannik.
Dove vedere Sinner-Gaston oggi agli Australian Open in TV e streaming
La partita tra Sinner e Gaston non sarà visibile in chiaro e si potrà vedere in TV su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video per i rispettivi abbonati. Si potrà accedere a questi canali o attraverso smart TV o tv tradizionali muniti di appositi dispositivi. Stesso discorso per lo streaming su dispositivi portatili e computer