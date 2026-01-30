Sinner-Djokovic in diretta LIVE: Alcaraz due set a uno su Zverev ma Carlos accusa problemi fisici

Jannik Sinner va a caccia contro Novak Djokovic della terza finale consecutiva agli Australian Open 2026. Si gioca alle 9:30 nella Rod Laver Arena, chi vince sfida per il titolo Carlos Alcaraz o Alexander Zverev. Lo spagnolo è avanti 2 set a 1, ma accusa problemi fisici. Il match sarà visibile in diretta TV e in chiaro gratis sul NOVE (in streaming su nove.tv). Diretta tv e streaming (ma solo per abbonati) anche sui canali di Eurosport visibili su DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision. Il bilancio dei precedenti è di 6 vittorie a 4 in favore del campione italiano che, a partire dalla Coppa Davis 2023 fino a Wimbledon 2025 (ultimo match con Nole in ordine di tempo), ha centrato un filotto di cinque successi. Sinner arriva alla gara odierna dopo aver sconfitto Ben Shelton in 3 set, Djokovic è riuscito a passare il turno grazie all'infortunio muscolare che ha costretto Lorenzo Musetti (in vantaggio per 2 set) al ritiro.
Non servirà fare le ore piccole, fino all'alba, per vedere la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. In Italia la sfida sarà visibile a partire dalle ore 9:30.
Djokovic in semifinale "riposato" grazie ai ritiri di Mensik e Musetti
Novak Djokovic arriva alla semifinale contro Jannik Sinner più "fresco", riposato, considerato che negli ultimi due turni contro Mensik e Musetti ha beneficiato dei ritiri degli avversari. Contro il ceco la vittoria è arrivata a tavolino, mentre l'italiano (che al momento dell'infortunio muscolare era avanti per 2 set a 0) ha alzato bandiera bianca nel quarto game del terzo set. In precedenza Nole aveva superato Pedro Martinez 3-0 (6-3, 6-2, 6-2), Francesco Maestrelli 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) e Botic van de Zandschulp 3-0 (6-3, 6-4, 7-6).
Problemi fisici per Alcaraz nel terzo set
Problemi fisici per Alcaraz che ha chiesto un trattamento nel terzo set. Non sembra in grandi condizioni lo spagnolo, che ora sta muovendosi con grande difficoltà. Zverev che ha polemizzato sul MTO richiesto da Carlitos, ora vede una grande chance.
Da Gaston a Djokovic, così Sinner è arrivato in semifinale
Sinner ha iniziato il percorso agli Australian Open 2026 contro Gaston: la vittoria è arrivata per il ritiro dell'avversario. Al secondo turno il numero due al mondo ha battuto Duckworth col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Brividi contro Spizzirri al 3° match, a causa dei crampi e dello stress fisico per le condizioni meteo proibitive, Jannik ha rischiato di abbandonare l'incontro ma s'è ripreso ("sono stato molto fortunato") e si è imposto per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Senza storia il derby italiano negli ottavi con Darderi (6-1, 6-3, 7-6) mentre nei quarti all'americano Shelton non è bastata la grinta per evitare il ko con Sinner che ha festeggiato la qualificazione in semifinale in 3 set (6-3, 6-4, 6-4).
Il prossimo avversario di Sinner in tabellone
In caso di vittoria contro Djokovic, domenica 1 febbraio (9:30) Jannik Sinner può sfidare in finale Carlos Alcaraz (numero 1 al mondo) oppure Alexander Zverev (terzo nel ranking Atp). Il match contro lo spagnolo è il più atteso da tutti, considerata la rivalità che c'è tra i due tennisti attualmente più forti nel circuito internazionale.
I precedenti tra Sinner e Djokovic: Jannik un vantaggio per 6 vittorie a 4
Sinner e Djokovic si incontrano oggi per l'undicesima volta in carriera. Il campione italiano è in vantaggio per 6 vittorie a 4 sul serbo che dal 2023 in poi ha sempre perso nelle sfide con il numero due al mondo. Sono ben cinque i successi di fila di Jannik, tra cui quelli prestigiosi nelle semifinali del Roland Garros e di Wimbledon della scorsa stagione. Di seguito la lista dei precedenti con i relativi punteggi:
- 2021 Monte-Carlo (R32) Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
- 2022 Wimbledon (QF) Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 Wimbledon (SF) Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6
- 2023 ATP Finals (RR) Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6
- 2023 ATP Finals (F) Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023 Davis Cup (SF) Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2024 Australian Open (SF) Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3
- 2024 Shanghai (F) Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3
- 2025 Roland Garros (SF) Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6
- 2025 Wimbledon (SF) Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4.
Alcaraz avanti due set a zero su Zverev nella prima semifinale
Alcaraz avanti due set a zero su Zverev nella prima semifinale. Dopo aver vinto il primo parziale 6-4, lo spagnolo che era sotto 5-3 è riuscito a rimontare imponendosi poi al tie-break.
La prima semifinale dello Slam sarà visibile in chiaro. Il match sarà visibile in diretta TV e gratis sul NOVE (in streaming su nove.tv). La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa anche in diretta tv e streaming (ma solo per abbonati) sui canali di Eurosport visibili su DAZN, HBO Max, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.