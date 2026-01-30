Sinner-Djokovic in diretta LIVE: Alcaraz due set a uno su Zverev ma Carlos accusa problemi fisici

Sinner ha iniziato il percorso agli Australian Open 2026 contro Gaston: la vittoria è arrivata per il ritiro dell'avversario. Al secondo turno il numero due al mondo ha battuto Duckworth col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Brividi contro Spizzirri al 3° match, a causa dei crampi e dello stress fisico per le condizioni meteo proibitive, Jannik ha rischiato di abbandonare l'incontro ma s'è ripreso ("sono stato molto fortunato") e si è imposto per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Senza storia il derby italiano negli ottavi con Darderi (6-1, 6-3, 7-6) mentre nei quarti all'americano Shelton non è bastata la grinta per evitare il ko con Sinner che ha festeggiato la qualificazione in semifinale in 3 set (6-3, 6-4, 6-4).