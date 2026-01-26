Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quarti

Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Australian Open e lo fa contro Luciano Darderi, tennista italiano che salirà al numero 23 della classifica ATP. Sinner favoritissimo per l'incontro che non prenderà il via prima delle ore 8 italiana e si gioca sulla Margaret Court Arena. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due, che però si sono allenati insieme lo scorso dicembre a Dubai. Musetti vola ai quarti dopo aver battuto in tre set Fritz, ora la sfida con Djokovic. Diretta TV e streaming in esclusiva su Eurosport, DAZN, HBO, Discovery+