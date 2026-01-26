Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quarti

Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Australian Open e lo fa contro Luciano Darderi, tennista italiano che salirà al numero 23 della classifica ATP. Sinner favoritissimo per l'incontro che non prenderà il via prima delle ore 8 italiana e si gioca sulla Margaret Court Arena. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due, che però si sono allenati insieme lo scorso dicembre a Dubai. Musetti vola ai quarti dopo aver battuto in tre set Fritz, ora la sfida con Djokovic. Diretta TV e streaming in esclusiva su Eurosport, DAZN, HBO, Discovery+
Sinner a caccia del terzo successo consecutivo agli Australian Open
Jannik Sinner ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open. L'italiano si è aggiudicato quella del 2024, quando vinse il primo titolo Slam della carriera battendo in finale Medvedev, e l'ultima, demolendo in finale Zverev.
Il prossimo avversario di Sinner in tabellone: chi sfiderà Jannik ai quarti
Se Sinner vincerà con Darderi, cosa che è altamente probabile, lo confermano anche i bookmakers con delle quote schiaccianti, nei quarti mercoledì Jannik se la vedrà o con l'americano Ben Shelton o con il norvegese Casper Ruud, avversari che batte regolarmente.
Musetti show, Fritz battuto in tre set: ai quarti la sfida con Djokovic
Un Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale dopo aver battuto alla grande Taylor Fritz. Successo in tre set per l'azzurro che si regala una giornata magica e ora affronterà Djokovic. Per il quinto Slam di fila abbiamo due azzurri ai quarti.
Sinner-Darderi, i precedenti
Non ci sono precedenti ufficiali tra Sinner e Darderi. Ma i due si conoscono davvero molto bene, considerati i tanti allenamenti vissuti assieme, gli ultimi nel mese di dicembre a Dubai, nella cosiddetta off season.
Dove vedere Sinner-Darderi oggi agli Australian Open in TV e streaming
Jannik Sinner e Luciano Darderi scenderanno in campo non prima delle ore 8 sulla Margaret Court Arena, il secondo campo in ordine d'importanza degli Australian Open. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport, canale visibile anche in streaming da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels, TIMvision.