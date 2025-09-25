Sinner-Cilic all’Atp Pechino 6-2 2-1, il risultato in diretta: Jannik vince facile il primo set

Non è molto indicativo guardare il tabellone né a Pechino né a Tokyo, l'altro torneo della settimana. Perché si gioca in un momento della stagione dove le sorprese sono all'ordine del giorno e perché il campo di partecipazione è elevatissimo. Sinner nel secondo turno se batterà Cilic troverà Atmane, che ha battuto il cinese Zhang, nel probabile incontro dei quarti invece uno tra Muller e Maroszan. Mentre in semifinale secondo classifica De Minaur o Mensik. Dall'altra parte ci sono invece Zverev, Cobolli, Musetti e Medvedev.