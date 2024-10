Sinner-Alcaraz live, la diretta della finale al Six Kings Slam: Nadal e Djokovic in campo per il 3° posto

La diretta LIVE di Sinner-Alcaraz in finale del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in Arabia. In programma oggi anche la partita tra Djokovic e Nadal per il terzo posto. Il match tra Djokovic e Nadal è iniziato. La sfida tra il numero uno e il numero due del ranking ATP – in campo non prima delle ore 20:00 – mette in palio un montepremi di circa 5,5 milioni. Sinner ha eliminato Medvedev ai quarti e Djokovic in semifinale mentre Alcaraz ha eliminato prima Rune e poi Nadal. I precedenti sono dieci, Alcaraz ne ha vinti sei e si è imposto su Sinner anche pochi giorni fa nella finale di Pechino. La finale si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Cielo, DAZN e Supertennis, e sarà disponibile anche per gli abbonati di Sky. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Supertennis.

19:10 Djokovic fa un altro break, è 5-2 su Nadal Il divario che c'è attualmente tra Djokovic e Nadal è enorme. Il serbo senza fare tanta fatica ottiene un altro break e si porta sul 5-2. Due break in favore del serbo, che adesso si appresta a servire per il primo set. A cura di Alessio Morra 19:01 Nadal resta in scia, Djokovic è avanti 3-2 nel primo set Nadal tiene il servizio, Djokovic pure, poi tocca ancora a Rafa servire che con grande difficoltà gestisce il quinto gioco. Djokovic non forza, ma conquista una palla break, Nadal la annulla e poi si prende gli applausi per una bella palla corta. Poi Rafa tiene la battuta, 3-2 Novak. A cura di Alessio Morra 18:51 Djokovic è già avanti di un break, 2-0 su Nadal Partita gradevole, che rischia di durare pochissimo. Djokovic ha fatto subito il break. Nadal ha perso il servizio a 30 e ha portato Novak ai vantaggi nel game successivo, ma il serbo ne ha molto di più, 2-0 primo set. A cura di Alessio Morra 18:23 Sta per iniziare Djokovic-Nadal: finale del 3° posto del Six Kings Slam Tra pochi minuti faranno il loro ingresso in campo Djokovic e Nadal, che si giocano il terzo posto del Six Kings Slam. Djokovic è favoritissimo. Novak ha giocato molto bene sia a Shanghai che nella semifinale di giovedì con Sinner. A cura di Alessio Morra 18:15 Le parole meravigliose di Djokovic dopo il ritiro di Nadal "Una parte di me se n'è va con lui" Sportivamente si sono anche detestati, hanno giocato tante grandi finali, tanti grandi incontri. Ma il succo della loro rivalità lo ha spiegato bene Djokovic, che il giorno seguente l'annuncio del ritiro di Nadal ha detto: "Il ritiro di Rafa è stato uno shock. Quando è arrivato ufficialmente il ritiro di Roger qualche anno è stato lo stesso e anche per Andy quest'anno. Direi che tutto questo è un po' travolgente per me, a dire il vero. Non so cosa fare. Mi piace ancora competere. Ma una parte di me se n'è andata con loro. Una grande parte di me. Il ritiro di Rafa in generale è una brutta notizia per il mondo del tennis e dello sport. Rafa è stato fonte di ispirazione per tantissimi bambini in tutto il mondo". A cura di Alessio Morra 18:05 60 precedenti tra Djokovic e Nadal Si sono affrontati tante di quelle volte che ormai non hanno più nulla da scoprire. I precedenti tra Novak e Rafa sono addirittura 60. Djokovic è in vantaggio 31-29, questo non fa testo essendo un'esibizione. L'ultima sfida è relativa alle Olimpiadi di Parigi, vinse il serbo 6-1 6-4: era il secondo turno, poi Djokovic vinse l'oro. A cura di Alessio Morra 18:00 Quanto hanno guadagnato Nadal e Djokovic partecipando al torneo Rafa Nadal e Novak Djokovic erano tecnicamente le due teste di serie e sono partiti già dalle semifinali, hanno garantito così almeno due partite agli organizzatori. Nadal e Djokovic hanno ottenuto oltre due milioni di euro con la partecipazioni, chi vincerà oggi, Djokovic favoritissimo, supererà i tre milioni di guadagno. A cura di Alessio Morra 17:45 Sinner-Alcaraz, i precedenti Sono grandi amici e grandi rivali. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati dieci volte. Il bilancio è favorevole ad Alcaraz, che conduce 6-4 ed ha soprattutto vinto le tre sfide giocate in questa stagione a Indian Wells, al Roland Garros e a Pechino. Questa è la rivalità di oggi e di domani e in Arabia Saudita i due tennisti daranno vita all'ennesimo confronto. A cura di Alessio Morra 17:32 A che ora gioca Sinner oggi contro Alcaraz in finale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo nella finale del Six Kings Slam. L'ennesima sfida tra i due dominatori attuali del tennis si disputerà tra qualche ora. Ma un orario preciso non c'è. Perché toccherà prima a Djokovic e Nadal, in campo dalle 18:30. Poi sarà la volta di Sinner e Alcaraz, che non giocheranno prima delle ore 20. Ma l'orario d'avvio potrebbe slittare anche di mezz'ora o un'ora. A cura di Alessio Morra 17:31 Alle 18:30 Nadal e Djokovic in finale per il 3° posto: il programma di oggi Prima di Sinner e Alcaraz nel Six Kings Slam di Riyhad scenderanno in campo nella finale del 3° e 4° posto Novak Djokovic e Rafa Nadal, due miti del tennis. che si sfideranno per l'ultima volta. Al termine di Djokovic-Nadal toccherà a Sinner e Alcaraz, che di sicuro non scenderanno in campo prima delle ore 20. Ma il via potrebbe slittare. ore 18:30: Djokovic-Nadal

