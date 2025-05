Serie B, i risultati in diretta: chi va ai playoff e ai playout, festa Sassuolo al Mapei

Occhi puntati sulla sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana così come Palermo-Frosinone importante sia per i playoff che per la lotta per non retrocedere. Ecco gli orari dei match, e dove poterli vedere:

20:30 – Palermo-Frosinone(DAZN)

20:30 – Pisa-Sudtirol (DAZN)

20:30 – Spezia-Cremonese (DAZN)

20:30 – Mantova-Carrarese( DAZN)

20:30 – Modena-Brescia (DAZN)

20:30 – Cittadella-Bari (DAZN)

20:30 – Sassuolo-Catanzaro (DAZN)

20:30 – Juve Stabia-Reggiana (DAZN)

20:30 – Sampdoria-Salernitana (DAZN)

20:30 – Palermo-Frosinone (DAZN)