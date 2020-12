La partita Sassuolo-Milan è valida per il 13° turno di campionato ed è in programma alle 15.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà visibile in esclusiva per i soli abbonati in diretta integrale in TV su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. Inoltre, sarà disponibile anche in diretta streaming sempre e solo a pagamento di un abbonamento, sulle piattaforme SkyGo e NowTv. In ultima alternativa, chi vuole seguire la partita potrà farlo collegandosi al sito di Sky e seguire le indicazioni (sempre solo per abbonati).