Sassuolo-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Sassuolo-Juventus per la 19ª giornata di Serie A. Emiliani ancora senza Berardi, puntano sul tridente Fadera, Pinamonti, Laurienté. Bianconeri con qualche cambio in difesa e in attacco. Tutta la pressione è sulla squadra di Spalletti che, dopo il pari con il Lecce in casa, non può perdere altro terreno per la zona Champions. Diretta TV in chiaro e in streaming (ma solo per abbonati) su DAZN e DAZN.
Primo scossone di Yildiz
Il primo lampo della partita arriva grazie a Yildiz che cerca di calciare in porta: Muric para, sul tap-in si avventa Cambiaso che però non riesce a segnare.
Sassuolo-Juventus in diretta, inizia la partita
L'inno di Serie A precede il fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus. Ad arbitrare è Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi. Quarto ufficiale: Perri. Al VAR c'è Camplone con Fabbri AVAR.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
Il pareggio in casa col Lecce brucia ancora, a Reggio Emilia la Juventus non può permettersi altri passi falsi se vuole restare agganciata alla zona Champions soprattutto adesso che la concorrenza s'è fatta più serrata perché a quota 30 punti c'è il Como risalito pericolosamente. Spalletti orientato a qualche cambio in formazione, rispolvera Koopmeiners. Yildiz asso nella manica.
Come arriva il Sassuolo alla partita di oggi
Grosso non può ancora disporre di Berardi ma non cambia abito tattico al Sassuolo che si schiera col tridente (4-3-3). Emiliani al 10° posto, sono reduci da due pareggi consecutivi (contro Parma e Bologna) e con la Juve hanno l'occasione per dare continuità ai risultati. In avanti fiducia a Fadera, Pinamonti, Laurienté. A centrocampo c'è l'esperienza dell'ex Manchester United, Matic.
Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di Grosso e di Spalletti per le formazioni di Sassuolo e Juventus:
SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
Dove vedere Sassuolo-Juventus di Serie A in TV e streaming
Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati), in streaming e in esclusiva solo su DAZN. Match visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti che hanno attivato il servizio).