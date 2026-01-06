Serie A
Sassuolo-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Sassuolo-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

6 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:59
La diretta live della partita Sassuolo-Juventus per la 19ª giornata di Serie A. Emiliani ancora senza Berardi, puntano sul tridente Fadera, Pinamonti, Laurienté. Bianconeri con qualche cambio in difesa e in attacco. Tutta la pressione è sulla squadra di Spalletti che, dopo il pari con il Lecce in casa, non può perdere altro terreno per la zona Champions. Diretta TV in chiaro e in streaming (ma solo per abbonati) su DAZN e DAZN.

20:59

Primo scossone di Yildiz

Il primo lampo della partita arriva grazie a Yildiz che cerca di calciare in porta: Muric para, sul tap-in si avventa Cambiaso che però non riesce a segnare.

20:45

Sassuolo-Juventus in diretta, inizia la partita

L'inno di Serie A precede il fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus. Ad arbitrare è Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi. Quarto ufficiale: Perri. Al VAR c'è Camplone con Fabbri AVAR.

20:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

Il pareggio in casa col Lecce brucia ancora, a Reggio Emilia la Juventus non può permettersi altri passi falsi se vuole restare agganciata alla zona Champions soprattutto adesso che la concorrenza s'è fatta più serrata perché a quota 30 punti c'è il Como risalito pericolosamente. Spalletti orientato a qualche cambio in formazione, rispolvera Koopmeiners. Yildiz asso nella manica.

20:15

Come arriva il Sassuolo alla partita di oggi

Grosso non può ancora disporre di Berardi ma non cambia abito tattico al Sassuolo che si schiera col tridente (4-3-3). Emiliani al 10° posto, sono reduci da due pareggi consecutivi (contro Parma e Bologna) e con la Juve hanno l'occasione per dare continuità ai risultati. In avanti fiducia a Fadera, Pinamonti, Laurienté. A centrocampo c'è l'esperienza dell'ex Manchester United, Matic.

20:00

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di Grosso e di Spalletti per le formazioni di Sassuolo e Juventus:

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

19:45

Dove vedere Sassuolo-Juventus di Serie A in TV e streaming

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati), in streaming e in esclusiva solo su DAZN. Match visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky, per gli utenti che hanno attivato il servizio).

