Roma-Zorya 2-0, risultato in diretta LIVE: rigore sbagliato da Veretout, Zaniolo torna al gol

Roma-Zorya Luhansk di Conference League in diretta. Risultato parziale 2-0. Gli aggiornamenti live sulla partita del Gruppo C in diretta dallo stadio Olimpico di Roma e in TV su Sky e DAZN. Parte forte la formazione giallorossa che trascinata da Zaniolo va subito vicina al gol prima con Mkhitaryan e poi con Abraham. La rete arriva al 15′ con Carles Perez che porta in vantaggio i suoi finalizzando il pregevole assist di El Shaarawy. Dopo la mezzora ci pensa poi lo stesso Zaniolo a siglare la rete del raddoppio con una potente conclusione su iniziativa di Veretout che prima dell'intervallo si vede parare un calcio di rigore da Matsapura.

