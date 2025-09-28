Serie A
Roma-Verona 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dovbyk porta avanti i giallorossi

La diretta live di Roma-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

28 Settembre 2025 14:00
Ultimo agg. 15:48
Immagine

La diretta live della partita Roma-Verona per la 5ª giornata di Serie A. Gasperini schiera tutti i titolarissimi, con l'eccezione dell'infortunato Dybala. Pellegrini ancora titolare. In attacco l'inamovibile Ferguson. Verona con Giovane e Orban in attacco. La Roma è largamente favorita, ha vinto tre partite su quattro, contro un Verona ancora a secco di successi. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

15:48

Termina il primo tempo: Roma-Verona 1-0

Dopo due minuti di recupero l'arbitro mette fine al primo tempo di Roma-Verona. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i giallorossi firmato da Dovbyk ad inizio match.

A cura di Michele Mazzeo
15:31

Traversa clamorosa di Orban

Orban si ritrova la palla a due passi dalla linea di porta sul cross di Bradaric ma, ingannato dal tentativo d'intervento da parte del compagno di squadra Giovane, non riesce a centrare lo specchio della porta colpendo una clamorosa traversa.

A cura di Michele Mazzeo
15:29

Salvataggio provvidenziale di Unai Nunez

Roma vicinissima al gol del 2-0 con Artem Dovbyk che controlla il apllone, lo difende, si gira e lo serve nello spazio a Lorenzo Pellegrini che, proprio nel momento in cui si sta preparando alla conclusione, viene anticipato da una provvidenziale scivolata del difensore spagnolo Unai Nunez che lo manda in calcio d'angolo.

A cura di Michele Mazzeo
15:17

Svilar salva la Roma

Pazzesca parata di Svilar che salva sul tiro ravvicinato a botta sicura di Orban. L'estremo difensore giallorosso salva il vantaggio dei giallorossi.

A cura di Michele Mazzeo
15:07

Roma subito in vantaggio: Dovbyk in gol

Cross di Celik per il colpo di testa di Artem Dovbyk che batte Montipò e porta subito in vantaggio la Roma.

A cura di Michele Mazzeo
15:01

Roma-Verona in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Inizia la partita della 5ª giornata di Serie A tra la Roma e il Verona.

A cura di Alessio Morra
14:45

Come arriva il Verona

Nessuna vittoria in campionato, tre pareggi e una sconfitta, tra l'altro proprio all'Olimpico (4-0 con la Lazio). L'ultimo match di campionato è stato buono, 1-1 con la Juventus, in rimonta e giocando bene. In settimana però il Verona è stato eliminato dal Venezia in Coppa Italia, ai calci di rigore.

A cura di Alessio Morra
14:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma ha vinto quattro delle cinque partite disputate in quest'avvio di stagione. L'undici di Gasperini si è imposto domenica scorsa contro la Lazio in un derby accesissimo, deciso da un gol di Lorenzo Pellegrini. Mentre mercoledì scorso in Europa League i giallorossi si sono imposti per 2-1 in casa del Nizza.

Immagine
A cura di Alessio Morra
14:00

Dove vedere Roma-Verona di Serie A in TV e streaming

La Roma ospita oggi allo Stadio Olimpico il Verona, è un testa coda tra due squadre che hanno iniziato in modo differente il campionato. La Roma ha 9 punti, il Verona invece solo 3. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, potranno farlo gli abbonati. Stessa soluzione per chi vorrà seguirlo invece in streaming. La partita è un'esclusiva di DAZN.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Serie A
