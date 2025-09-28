Roma-Verona 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dovbyk porta avanti i giallorossi

La diretta live della partita Roma-Verona per la 5ª giornata di Serie A. Gasperini schiera tutti i titolarissimi, con l'eccezione dell'infortunato Dybala. Pellegrini ancora titolare. In attacco l'inamovibile Ferguson. Verona con Giovane e Orban in attacco. La Roma è largamente favorita, ha vinto tre partite su quattro, contro un Verona ancora a secco di successi. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Termina il primo tempo: Roma-Verona 1-0
Dopo due minuti di recupero l'arbitro mette fine al primo tempo di Roma-Verona. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i giallorossi firmato da Dovbyk ad inizio match.
Traversa clamorosa di Orban
Orban si ritrova la palla a due passi dalla linea di porta sul cross di Bradaric ma, ingannato dal tentativo d'intervento da parte del compagno di squadra Giovane, non riesce a centrare lo specchio della porta colpendo una clamorosa traversa.
Salvataggio provvidenziale di Unai Nunez
Roma vicinissima al gol del 2-0 con Artem Dovbyk che controlla il apllone, lo difende, si gira e lo serve nello spazio a Lorenzo Pellegrini che, proprio nel momento in cui si sta preparando alla conclusione, viene anticipato da una provvidenziale scivolata del difensore spagnolo Unai Nunez che lo manda in calcio d'angolo.
Svilar salva la Roma
Pazzesca parata di Svilar che salva sul tiro ravvicinato a botta sicura di Orban. L'estremo difensore giallorosso salva il vantaggio dei giallorossi.
Roma subito in vantaggio: Dovbyk in gol
Cross di Celik per il colpo di testa di Artem Dovbyk che batte Montipò e porta subito in vantaggio la Roma.
Roma-Verona in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Inizia la partita della 5ª giornata di Serie A tra la Roma e il Verona.
Come arriva il Verona
Nessuna vittoria in campionato, tre pareggi e una sconfitta, tra l'altro proprio all'Olimpico (4-0 con la Lazio). L'ultimo match di campionato è stato buono, 1-1 con la Juventus, in rimonta e giocando bene. In settimana però il Verona è stato eliminato dal Venezia in Coppa Italia, ai calci di rigore.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma ha vinto quattro delle cinque partite disputate in quest'avvio di stagione. L'undici di Gasperini si è imposto domenica scorsa contro la Lazio in un derby accesissimo, deciso da un gol di Lorenzo Pellegrini. Mentre mercoledì scorso in Europa League i giallorossi si sono imposti per 2-1 in casa del Nizza.
Dove vedere Roma-Verona di Serie A in TV e streaming
La Roma ospita oggi allo Stadio Olimpico il Verona, è un testa coda tra due squadre che hanno iniziato in modo differente il campionato. La Roma ha 9 punti, il Verona invece solo 3. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, potranno farlo gli abbonati. Stessa soluzione per chi vorrà seguirlo invece in streaming. La partita è un'esclusiva di DAZN.