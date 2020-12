Quella di questa sera sarà la 77ª volta che Roma e Torino si affrontano nella Capitale in un match di Serie A. I precedenti al momento non sorridono ai granata che all'Olimpico in 76 gare hanno raccolto soltanto 15 vittorie e 13 pareggi. Sono invece 48 le volte in cui la formazione di casa è uscita vincitrice dalla sfida con i piemontesi. Anche il computo dei gol sorride ai giallorossi con 142 reti segnate dalla Roma contro le 83 realizzate dal Torino.

A far ben sperare la formazione ospite in vista della sfida di questa sera però è l'ultimo precedente giocato all'Olimpico dalle due squadre lo scorso 5 gennaio. In quell'occasione infatti i granata si imposero per 2-0 grazie ad una doppietta di Andrea Belotti conquistando così la prima vittoria del 2020.