Roma-Sassuolo 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Roma-Sassuolo per la 20ª giornata di Serie A. Roma lanciata dopo il successo di Lecce. Ferguson e Dybala ancora titolari contro il Sassuolo, che non vince da quasi un mese. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Occasione sprecata da Laurienté
Anche il Sassuolo prova a farsi sentire sfruttando le qualità di Laurienté: riesce a inserirsi, ma poi ha la peggio nell'uno contro uno con Mancini che lo ferma giusto in tempo all'interno dell'area di rigore.
Primo tentativo di Dybala
L'argentino prova a svegliare la partita con il primo tentativo di questo pomeriggio: Dybala cerca la porta con un tiro a giro, ma Muric trattiene il pallone.
Roma-Sassuolo in diretta, inizia la partita
Via! Inizia la partita tra la Roma e il Sassuolo, che apre il girone di ritorno di entrambe le squadre.
Come arriva il Sassuolo
Il Sassuolo è a metà classifica, abbastanza tranquillo, ma non vince da quasi un mese: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
Andamento davvero altalenante per i giallorossi, che non hanno mai pareggiato in tutto il campionato, un girone d'andata con 12 vittorie e 7 sconfitte. Nemmeno un pareggio per Gasperini, reduce dal 2-0 in casa del Lecce.
Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Le scelte di Gasperini e Grosso:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Dove vedere Roma-Sassuolo di Serie A in TV e streaming
Tra un'ora esatta prenderà il via la partita tra la Roma e il Sassuolo. L'incontro dell'Olimpico si potrà seguire solo su DAZN, che ha l'esclusiva della partita. Roma-Sassuolo sarà dunque per abbonati, che potranno vedere il match in TV e in streaming con DAZN.