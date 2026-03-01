Roma-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Roma subito pericolosa

La diretta live della partita Roma-Juventus per la 27a giornata di Serie A. Le formazioni: Gasperini sceglie Pisilli e Pellegrini a supporto di Malen nel tridente d'attacco, Spalletti va col 4-2-3-1, con Conceiçao e Yildiz sulla trequarti e David unico riferimento offensivo. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Primo squillo della Juve: Yildiz calcia alto da ottima posizione
Al 12′ la Juventus si fa viva per la prima volta dalle parti di Svilar: Yildiz è ben lanciato da Thuram, avanza fino al limite dell'area senza essere chiuso dagli avversari e tuttavia conclude molto alto sulla traversa.
Grande occasione subito per la Roma: Perin si allunga sul tiro di Pisilli, poi Pellegrini fuori
Dopo 3 minuti la Roma ha subito una occasione clamorosa per passare in vantaggio: Pisilli recupera palla e arriva fin dentro l'area, battendo col destro sul secondo palo. Perin si allunga e ribatte, poi Pellegrini non riesce a ribadire in rete.
Roma-Juventus in diretta, inizia la partita
Inizia la partita dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus. Via!
Come arriva la Juve alla partita di Roma
La Juventus arriva alla sfida di Roma dopo la cocente delusione in Champions League con il Galatasaray e dopo una serie di risultati negativi in campionato (due sconfitte nelle ultime tre gare) ma contro i giallorossi le statistiche sono favorevoli: nelle ultime undici sfide di Serie A contro la Magica ha evitato la sconfitta in dieci occasioni, collezionando cinque vittorie e altrettanti pareggi. Va sottolineato che nelle quattro partite più vicine nel tempo è arrivato un solo successo bianconero, a fronte di tre pareggi, a conferma di un equilibrio sempre più marcato. Nell’ultimo confronto, quello dell’andata, la Juventus si era imposta 2-1 grazie ai gol di Conceição e Openda, mentre per i giallorossi aveva segnato Baldanzi.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma, che viene da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, cercherà di cambiare marcia contro la Juventus all'Olimpico. In campionato ha conquistato appena una vittoria nelle ultime sei gare interne contro i bianconeri, raccogliendo anche tre pareggi e due sconfitte, dopo un periodo precedente in cui aveva ottenuto tre successi in quattro partite. I due pareggi per 1-1 del 5 maggio 2024 e del 6 aprile 2025, inoltre, aprono la possibilità di un terzo segno “X” consecutivo in casa contro la Juventus, evento che non si verifica dai primi anni Duemila. Numeri che raccontano di confronti sempre più serrati, spesso risolti da dettagli.
Roma-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Gasperini e Spalletti per il big match tra Roma e Juventus:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Kone, Cristante (C), Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
JUVENTUS (3-4-2-1):Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, K. Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
Dove vedere Roma-Juventus di Serie A in TV e streaming
Il big match dell'Olimpico tra Roma e Juve sarà visibile in esclusiva su DAZN, non fa dunque parte del pacchetto di partite (tre a giornata) trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport. Sarà quindi possibile assistere alla partita tra gli uomini di Gasperini e quelli di Spalletti sull'app DAZN su smart TV, smartphone, tablet e console, oppure direttamente dal proprio PC sul sito ufficiale di DAZN. Per abbonati a Sky e DAZN sarà possibile assistere alla sfida su DAZN1 (canale 214 di Sky).