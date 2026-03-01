Roma-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Roma subito pericolosa

La Juventus arriva alla sfida di Roma dopo la cocente delusione in Champions League con il Galatasaray e dopo una serie di risultati negativi in campionato (due sconfitte nelle ultime tre gare) ma contro i giallorossi le statistiche sono favorevoli: nelle ultime undici sfide di Serie A contro la Magica ha evitato la sconfitta in dieci occasioni, collezionando cinque vittorie e altrettanti pareggi. Va sottolineato che nelle quattro partite più vicine nel tempo è arrivato un solo successo bianconero, a fronte di tre pareggi, a conferma di un equilibrio sempre più marcato. Nell’ultimo confronto, quello dell’andata, la Juventus si era imposta 2-1 grazie ai gol di Conceição e Openda, mentre per i giallorossi aveva segnato Baldanzi.