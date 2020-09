Roma-Juventus sarà trasmessa in TV su Sky. Diretta in esclusiva con fischio d'inizio in orario alle 20.45 per gli abbonati all'emittente satellitare che potranno assistere al match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (201, 202, 240, 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Ampio pre-partita con interviste e spazio nell'intervallo e nel post anche per gli eventuali episodi da moviola.

Roma-Juventus sarà trasmessa anche in streaming. Sfruttando una buona connessione a internet si potrà vedere il match su dispositivi portatili e computer sull'app SkyGo disponibile per gli abbonati a Sky. Per chi non fosse abbonato all'emittente satellitare e volesse vedere il posticipo domenicale sulla propria Smart Tv, sarà possibile sfruttare il servizio on-line NOW Tv, pagando il singolo biglietto.