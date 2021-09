Roma-CSKA Sofia 2-1, risultato in diretta LIVE: El Shaarawy al raddoppio!

Roma-CSKA Sofia in programma alle 21:00 allo Stadio Olimpico è una partita che viene trasmessa in diretta live in TV da Sky. La gara, valida per il primo turno del Girone C, può essere seguita – dietro regolare abbonamento – su tre canali di Sky: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484 del digitale terrestre. Il match è visibile in streaming anche attraverso l'app Sky Go, su Now e su Dazn sempre con servizi a pagamento.