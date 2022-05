Qualifiche F1 oggi in TV, gli orari su TV8 e Sky del GP Miami in diretta

La Formula 1 2022 arriva per la prima volta sul circuito di Miami per le qualifiche del GP in programma oggi. Dopo la pole con vittoria di Verstappen a Imola, oggi nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani: occhi puntati sulle Ferrari di Sainz e Leclerc. L'orario delle qualifiche è fissato per le 22.00 a causa della differenza di fuso con l'Italia, alle 19.00 invece le prove libere 3. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV su Sky, su TV8 orario posticipato alle 23.30. Dopo le prime sessioni di libere la lotta per la pole sembra essere una questione tra Leclerc e Verstappen con Sainz (protagonista di un incidente nelle FP2), Perez e le ritrovate Mercedes di Russell e Hamilton candidate al ruolo di outsider. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

