Qualifiche F1 GP USA oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 fa tappa negli Stati Uniti per il GP USA sul circuito di Austin, in Texas, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2022. Max Verstappen ha già vinto il titolo in Giappone, oggi la Ferrari di Leclerc lotterà per la pole position in griglia di partenza nella gara di domani. Orario d'inizio delle qualifiche a mezzanotte a causa del fuso, le FP3 sono in programma alle 21:00. Su TV8 le qualifiche in diretta in chiaro e in streaming gratis agli stessi orari, oltre che su Sky. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Sainz il più veloce nelle Libere 1 davanti a Verstappen e Hamilton. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

