PSG-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita PSG-Atalanta per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Juric in casa dei campioni d’Europa punta su De Ketelaere al fianco di Maldini, con Pasalic alle loro spalle. Luis Enrique invece ritrova Kvaratskhelia, e si affida al tridente formato dal georgiano, Barcola e Mayulu. Il PSG fa il suo esordio in Champions dopo una striscia di cinque vittorie tra campionato e Supercoppa. L'Atalanta arriva dal successo di Lecce, dopo due pareggi di fila. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.