PSG-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita PSG-Atalanta per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Juric in casa dei campioni d’Europa punta su De Ketelaere al fianco di Maldini, con Pasalic alle loro spalle. Luis Enrique invece ritrova Kvaratskhelia, e si affida al tridente formato dal georgiano, Barcola e Mayulu. Il PSG fa il suo esordio in Champions dopo una striscia di cinque vittorie tra campionato e Supercoppa. L'Atalanta arriva dal successo di Lecce, dopo due pareggi di fila. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.
Chi è Bernasconi, all'esordio in Champions con l'Atalanta
Lorenzo Bernasconi è la carta a sorpresa di Juric per la sfida contro il PSG. Dopo i 5’ disuptati con la maglia dell’Atalanta contro il Parma, esordio in Champions per questo ragazzo che oltre ad un passato nelle Giovanili della Dea, ha militato anche nell’Atalanta Under 23. Chance della vita per lui.
Come arriva l'Atalanta all'esordio in Champions League
La nuova Atalanta di Juric ha esordito un po' con il freno a mano tirato pareggiando con Pisa e Parma. Nell'ultimo turno di Serie A poi il largo successo sul Lecce che gli ha permesso di ritrovare il sorriso. Ora un test importante contro i campioni in carica.
Come arriva il PSG alla partita di oggi
Il PSG arriva al match contro l’Atalanta da campione d’Europa in carica. La squadra di Lusi Enrique dopo la vittoria in Supercoppa contro il Tottenham ha inanellato 4 successi su 4 in campionato, ultimo quello sul Tolosa. Nessun contraccolpo anche per la cessione di Donnarumma, sostituito da Chevalier.
PSG-Atalanta, le formazioni ufficiali
PSG in campo con il tridente con Kvara recuperato, l'Atalanta risponde con Pašalić dietro a De Ketelaere e Maldini. La sorpresa è la presenza dal 1′ di Bernasconi sulla fascia.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Lee, L. Hernández, Zaïre-Emery, Mbaye.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini. Allenatore: Ivan Jurić. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardžić, Obrić, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic.
Dove vedere PSG-Atalanta di Champions League in TV e streaming
PSG-Atalanta segna l’esordio in Champions League per entrambe, nella prima giornata della nuova edizione a 36 squadre con girone unico. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), con telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Diretta streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati. Calcio d’inizio alle 21.