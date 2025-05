PSG-Arsenal LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: chi sfiderà l’Inter in finale

PSG-Arsenal è la semifinale di ritorno di Champions, in programma dalle ore 21 al Parco dei Principi, che determinerà l'avversaria dell'Inter nella finale del 21 maggio. Si parte dal punteggio di 1-0 in favore dei francesi dopo la partita dell'andata. Luis Enrique si affida ancora a Donnarumma in porta e Kvara in attacco mentre Dembélé a sorpresa partirà dalla panchina. Nell'Arsenal spazio a Saka, Trossard e Martinelli. Diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

6 minuti fa 19:45 Il PSG parte come favorito sull'Arsenal Il PSG parte come favorito sull'Arsenal chiaramente in virtù del gol di vantaggio maturato nella sfida d'andata. Ai parigini basterebbe non perdere anche perché il pareggio con qualsiasi risultato darebbe alla squadra di Luis Enrique la sicurezza di giocarsi la finale con l'Inter il prossimo 31 maggio. A cura di Fabrizio Rinelli 21 minuti fa 19:30 PSG-Arsenal, si riparte dall'1-0: i precedenti PSG e Arsenal ripartono dal punteggio di 1-0 in favore dei francesi che vinsero in Inghilterra grazie al gol di Dembélé. Si tratta della settima sfida tra le due squadre. Il bilancio dice 2 vittorie dell'Arsenal, una del PSG e 3 pareggi. Gli unici due precedenti a Parigi sono terminati entrambi finiti col medesimo risultato: 1-1. Il più recente è datato settembre 2016 ed era valido per la fase a gironi di Champions League, reti di Cavani e Alexis Sanchez. Il primo incrocio a marzo 1994, andata delle semifinali di Coppa delle Coppe. A cura di Fabrizio Rinelli 36 minuti fa 19:15 Le probabili formazioni di PSG-Arsenal. Dembélé in panchina Luis Enrique si affiderà al tridente composto dal trio Doué-Barcola-Kvaratskhelia. Dembélé a sorpresa partirà dalla panchina. Joao Neves e Fabian Ruiz confermati a centrocampo ai ai lati di Vitinha, mentre a protezione di Donnarumma linea a 4 formata da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Per Arteta invece modulo a specchio con Trossard nel ruolo di falso nueve, affiancato da Saka e Martinelli in attacco. Odegaard, Partey e Rice in mediana, con Saliba e l'ex Spezia Kiwior al centro della difesa. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta. A cura di Fabrizio Rinelli 51 minuti fa 19:00 Champions League, alle 21 PSG-Arsenal: orario e dove vederla in TV e streaming La sfida tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video. Per tutti coloro i quali sono abbonati alla piattaforma il collegamento prenderà il via a partire dalle ore 20:00. Basterà accedere all'app di Prime presente su smart tv di ultima generazione. Telecronaca del match affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. La partita non sarà trasmessa in chiaro. A cura di Fabrizio Rinelli