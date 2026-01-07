Parma-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Parma-Inter è una delle partite di Serie A visibile in co-esclusiva. Sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (per abbonati) su DAZN, per vederla serve scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare una console PlayStation e Xbox oppure dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box. Il match andrà in onda anche su Sky: lo trasmetteranno Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Parma-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW (previo pagamento del pass sport).

A raccontare la sfida in telecronaca su DAZN sono Pardo e Stramaccioni. Su Sky narrazione affidata a a Compagnoni e Gobbi.