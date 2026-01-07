Parma-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Parma-Inter per la 19ª giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale di campionato Cuesta e Chivu cambiano qualcosa rispetto all'ultima giornata: tra le fila degli emiliani ci sono Estevez e Britschgi; leggero turnover per i nerazzurri in previsione della sfida di domenica sera col Napoli, Chivu propone Acerbi al centro della difesa e Pio Esposito in avanti con Lautaro Martinez. Match che vale tanto per Parma e Inter considerata la differente importanza dei punti in palio tra salvezza e lotta scudetto. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming anche su Sky Go e NOW.
Come arriva il Parma alla partita di oggi
Il Parma è 15° in classifica a quota 18 punti, +6 sulla zona retrocessione. Si trova in una posizione di classifica relativamente tranquilla e per questo prova a sfruttare il fattore campo per trarre il massimo profitto possibile dalla sfida di oggi con l'Inter. Quanto alla formazione, rispetto al pareggio rimediato contro il Sassuolo nell'ultimo turno, a destra è previsto il rientro di Britschgi al posto di Oristanio, mentre a centrocampo c'è l'inserimento di Estevez.
Parma-Inter, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di formazione di Cuesta e Chivu per la partita del Tardini:
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Del Prato, Circati, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.
Dove vedere Parma-Inter di Serie A in TV e streaming
Parma-Inter è una delle partite di Serie A visibile in co-esclusiva. Sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (per abbonati) su DAZN, per vederla serve scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare una console PlayStation e Xbox oppure dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box. Il match andrà in onda anche su Sky: lo trasmetteranno Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Parma-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW (previo pagamento del pass sport).
A raccontare la sfida in telecronaca su DAZN sono Pardo e Stramaccioni. Su Sky narrazione affidata a a Compagnoni e Gobbi.