Palermo-Padova in TV sulla Rai, dove vederla in diretta e streaming: l’orario della finale playoff di Serie C

Il Palermo e il Padova si affrontano nella finale di ritorno dei playoff di Serie C per decretare chi tra la formazione di Baldini e quella di Oddo sarà promossa in Serie B. La partita si gioca oggi, domenica 12 giugno alle ore 21:15 in un Renzo Barbera sold out – nonostante il caos biglietti finiti nelle mani dei bagarini. La sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Gli abbonati potranno seguire la partita anche su Sky ed Eleven Sport.

Il Palermo è favorito per la promozione: ai rosaneri, forti dell'1-0 dell'andata, basta un pareggio per festeggiare il passaggio al campionato cadetto. Il Padova, invece, non solo deve battere il Palermo ma deve farlo con due gol di scarto. In caso di parità, quindi se il match dovesse finire 0-1 per la formazione di Oddo, la squadra promossa in serie B sarà decisa dai supplementari ed, eventualmente, i rigori. Abolita anche in Serie C la regola dei gol in trasferta.

Le probabili formazioni di Palermo-Padova per la finale dei playoff di Serie C:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.

PADOVA (3-4-3); Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

