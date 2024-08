Olimpiadi oggi in diretta: Jacobs per la finale nei 100 m, Errani e Paolini per la medaglia d’oro nel tennis

Tutte le discipline sportive in programma oggi alle Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse in diretta tv in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) sia su Rai 2 sia su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Solo per abbonati, invece, la messa in onda su Eurosport, canale disponibile per gli utenti registrati a Discovery+ ma anche a Sky e a Dazn. Diretta streaming gratuita su RaiPlay, in abbonamento su Discovery, Sky G0, NOW e DAZN.