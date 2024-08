Olimpiadi oggi in diretta: Balsamo e Paternoster in pista, Italia-Usa femminile per la medaglia d’oro di pallavolo

Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: 13 medaglie in palio oggi 11 agosto in 9 sport. Speranze di medaglia per l'Italia con Balsamo e Paternoster nel ciclismo su pista e con l'Italvolley femminile nella finale contro gli USA. Nella giornata di ieri l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento per Simone Consonni ed Elia Viviani nella Madison maschile.

Nella prova a squadre della ginnastica ritmica, le azzurre hanno poi vinto la medaglia di bronzo. Arrivata una medaglia anche dal pentathlon maschile, con Giorgio Malan che chiude sul gradino più basso del podio. L'Italia è salita a quota 39 medaglie vinte. Qui il programma completo di oggi e le gare degli italiani e il medagliere aggiornato.

09:30 Il medagliere olimpico prima delle ultime gare: Italia decima in classifica L'Italia è salita a quota 39 medaglie vinte. Sono 39 i podi già conquistati dagli azzurri che hanno vinto 11 medaglie d'oro, 13 d'argento e 15 di bronzo posizionandosi in 10ª posizione nella classifica complessiva del medagliere olimpico. A cura di Fabrizio Rinelli 08:31 Dove vedere i giochi di Parigi 2024 in TV e streaming Il programma dell'ultima giornata dei Giochi di Parigi 2024 sarà trasmesso in tv e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport. Gli abbonati potranno assistere alle gare delle varie discipline di giornata sui canali di Sky (Eurosport 1 e 2) DAZN e Discovery+. Qui tutti gli orari con gli italiani in gara e le finali in programma: A cura di Fabrizio Rinelli 08:30 Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024: ultime medaglie in palio Il programma dell'ultima giornata dei Giochi di Parigi 2024. Ancora diversi italiani in gara. 08.00 ATLETICA

Maratona femminile (Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk)

09.00 PALLAMANO

Finale per il bronzo maschile

11.00 CICLISMO SU PISTA

Omnium femminile, Scratch ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

11.00 LOTTA

Libera maschile 65 kg, ripescaggi

Libera femminile 76 kg, ripescaggi

Libera femminile 76 kg, ripescaggi

11.00 LOTTA

Libera maschile 97 kg, ripescaggi

11.00 PENTATHLON

Finale femminile, equitazione (Sotero)

11.22 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, semifinali: gara-1

11.29 CICLISMO SU PISTA

Keirin maschile, quarti di finale

11.30 BASKET

Finale per il bronzo femminile

11.30 SOLLEVAMENTO PESI

+81 kg femminile

11.40 PENTATHLON

Finale femminile, bonus round scherma

11.50 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, semifinali: gara-2

11.57 CICLISMO SU PISTA

Omnium femminile, Tempo Race ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

12.00 LOTTA

Libera maschile 65 kg, finale per il bronzo

12.10 PENTATHLON

Finale femminile, 200 stile libero

12.18 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, semifinali: eventuali decider

12.25 LOTTA

Libera maschile 65 kg, finale per l’oro

12.29 CICLISMO SU PISTA

Keirin maschile, semifinali

12.35 LOTTA

Libera maschile 97 kg, finale per il bronzo

12.40 PENTATHLON

Finale femminile, laser run (Sotero)

12.45 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, finale: gara-1

12.53 CICLISMO SU PISTA

Omnium femminile, Elimination Race ( Letizia Paternoster, Elisa Balsamo )

13.00 LOTTA

Libera maschile 97 kg, finale per l’oro

13.00 VOLLEY

Finale per l’oro femminile, Italia-Stati Uniti

13.15 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, finale: gara-2

13.20 LOTTA

Libera femminile 76 kg, finale per il bronzo

13.30 PALLAMANO

Finale per l’oro maschile

13.32 CICLISMO SU PISTA

Keirin maschile, finale

13.44 CICLISMO SU PISTA

Sprint femminile, finale: eventuale decider

13.45 LOTTA

Libera femminile 76 kg, finale per l’oro

13.56 CICLISMO SU PISTA

Omnium femminile, corsa a punti (Letizia Paternoster, Elisa Balsamo)

14.00 PALLANUOTO

Finale per l’oro maschile

15.30 BASKET

Finale per l’oro femminile

Finale per l’oro femminile 21.00 Cerimonia di chiusura dei Giochi A cura di Fabrizio Rinelli