Olimpiadi oggi in diretta: Crippa per l’oro nella maratona, Italia in finale nella ginnastica ritmica. Stasera Tamberi nel salto in alto

Sono numerosi gli italiani in gara a Parigi oggi. Gli occhi di tutti saranno soprattutto su Gianmarco Tamberi, che stasera alle ore 19 scenderà in pedana per la finale salto in alto, in tandem con Sottile. La mattinata si apre con la maratona, tre gli italiani iscritti: Crippa quello con le maggiori chance. Alle ore 14 c'è la squadra femminile di Ginnastica Ritmica impegnata nel concorso a squadre, mentre all'ora dell'aperitivo c'è anche il ciclismo a squadre, l'Italia sogna la terza medaglia della competizione.

08:00 – ATLETICA LEGGERA maratona Uomini – CRIPPA, FANIEL, MEUCCI

09:00 – GOLF turno 4 Donne – FANALI

09:00 – PALLANUOTO piazzamento Donne 7°- 8°

09:00 – TAEKWONDO contest qualificazione Uomini +80kg

09:09 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

09:21 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

09:30 – PENTATHLON MODERNO SF A Donne Equitazione Salto Ostacoli – MICHELI, SOTERO

09:33 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

09:46 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kgOre

09:58 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

10:00 – PALLAMANO gara per il bronzo Donne

10:00 – TENNISTAVOLO gara per il bronzo a squadre Donne

10:00 – TUFFI semifinale Piattaforma 10m Uomini

10:10 – PENTATHLON MODERNO SF A Donne Scherma Bonus Round

10:10 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA boulder e lead Donne, finale Boulder

10:22 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

10:30 – CANOA SPRINT semifinale 1 Kayak Singolo Donne 500m

10:35 – PALLANUOTO gara per il bronzo Donne

10:35 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

10:40 – CANOA SPRINT semifinale 2 Kayak Singolo Donne 500m

10:40 – PENTATHLON MODERNO SF A Donne Nuoto 200m Stile Libero

10:47 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

10:50 – CANOA SPRINT semifinale 3 Kayak Singolo Donne 500m

10:59 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

11:00 – BASKET gara per il bronzo Uomini

11:00 – CANOA SPRINT semifinale 4 Kayak Singolo Donne 500m

11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 74kg

11:00 – LOTTA ripescaggio Donne LI 62kg

11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 125kg

11:10 – CANOA SPRINT semifinale 1 Kayak Singolo Uomini 1000m

11:10 – PENTATHLON MODERNO SF A Donne Laser Run

11:11 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

11:20 – CANOA SPRINT semifinale 2 Kayak Singolo Uomini 1000m

11:24 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

11:30 – LOTTA ottavi Uomini LI 65kg

11:30 – LOTTA ottavi Donne LI 76kg

11:30 – LOTTA ottavi Uomini LI 97kg

11:30 – SOLLEVAMENTO PESI 102kg Uomini

11:36 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

11:40 – CANOA SPRINT semifinale 1 Canoa Singolo Donne 200m

11:48 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

11:50 – CANOA SPRINT semifinale 2 Canoa Singolo Donne 200m

12:00 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne +67kg

12:13 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini +80kg

12:35 – ARRAMPICATA SPORTIVA boulder e lead Donne, finale Lead

12:40 – CANOA SPRINT finale C Kayak Singolo Donne 500m

12:50 – CANOA SPRINT finale B Kayak Singolo Donne 500m

12:50 – LOTTA quarto Uomini LI 65kg

12:50 – LOTTA quarto Donne LI 76kg

12:50 – LOTTA quarto Uomini LI 97kg

13:00 – CANOA SPRINT finale A Kayak Singolo Donne 500m

13:00 – PALLAVOLO gara per l’oro Uomini

13:10 – CANOA SPRINT finale B Kayak Singolo Uomini 1000m

13:20 – CANOA SPRINT finale A Kayak Singolo Uomini 1000m

13:30 – PENTATHLON MODERNO SF B Donne Equitazione Salto Ostacoli

13:40 – CANOA SPRINT finale B Canoa Singolo Donne 200m

13:50 – CANOA SPRINT finale A Canoa Singolo Donne 200m

14:00 – GINNASTICA RITMICA finale Gruppi All-Around – ITALIA

14:00 – PALLANUOTO piazzamento Donne 5°- 6° – ITALIA-UNGHERIA

14:10 – PENTATHLON MODERNO SF B Donne Scherma Bonus Round

14:30 – TAEKWONDO quarti di finale Donne +67kg

14:40 – PENTATHLON MODERNO SF B Donne Nuoto 200m Stile Libero

14:40 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini +80kgOre 14:53 – TAEKWONDO quarti di finale Donne +67kg

15:00 – PALLAMANO gara per l’oro Donne

15:00 – TENNISTAVOLO gara per l'oro a squadre Donne

15:00 – TUFFI finale Piattaforma 10m Uomini

15:06 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini +80kg

15:10 – PENTATHLON MODERNO SF B Donne Laser Run

15:19 – TAEKWONDO quarti di finale Donne +67kg

15:32 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini +80kg

15:35 – PALLANUOTO gara per l’oro Donne

15:45 – TAEKWONDO quarti di finale Donne +67kg

15:58 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini +80kg

16:00 – BREAKING round Robin B-Boys

16:00 – SOLLEVAMENTO PESI 81kg Donne

16:21 – TAEKWONDO semifinali Donne +67kg

16:36 – TAEKWONDO semifinali Uomini +80kg

16:49 – TAEKWONDO semifinali Donne +67kg

17:00 – CALCIO gara per l'oro Donne Brasile-Stati Uniti

17:00 – CICLISMO SU PISTA ottavi di finale Sprint Donne

17:02 – TAEKWONDO semifinali Uomini +80kg

17:15 – PALLAVOLO gara per il bronzo Donne

17:19 – CICLISMO SU PISTA primo Turno Keirin Uomini

17:30 – PENTATHLON MODERNO finale Uomini Equitazione Salto Ostacoli

17:50 – CICLISMO SU PISTA ottavi Sprint Donne Ripescaggi

17:59 – CICLISMO SU PISTA finale Madison Uomini – ITALIA

18:10 – PENTATHLON MODERNO finale Uomini Scherma Bonus Round

18:15 – LOTTA semifinale Uomini LI 65kg

18:35 – LOTTA semifinale Uomini LI 97kg

18:40 – PENTATHLON MODERNO finale Uomini Nuoto 200m Stile Libero

18:55 – LOTTA semifinale Donne LI 76kg

19:00 – ATLETICA LEGGERA finale Salto in alto Uomini – TAMBERI, SOTTILE

19:05 – ATLETICA LEGGERA finale 800m Uomini

19:07 – CICLISMO SU PISTA quarti di finale Sprint Donne – Gara 1

19:10 – PENTATHLON MODERNO finale Uomini Laser Run

19:21 – CICLISMO SU PISTA ripescaggi Keirin Uomini

19:30 – ATLETICA LEGGERA finale Lancio del giavellotto Donne

19:30 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 74kg

19:30 – NUOTO ARTISTICO routine Libera Doppio

19:30 – TAEKWONDO ripescaggio Uomini +80kg

19:35 – ATLETICA LEGGERA finale 100m Ostacoli Donne

19:35 – PALLANUOTO piazzamento Uomini 7°- 8°

19:40 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 74kg

19:40 – TAEKWONDO ripescaggio Donne +67kg

19:49 – CICLISMO SU PISTA quarti di finale Sprint Donne – Gara 2

19:50 – ATLETICA LEGGERA finale 5000m Uomin

19:53 – TAEKWONDO ripescaggio Uomini +80kg

19:55 – LOTTA finale Uomini LI 74kg

20:00 – BREAKING quarto 1 B-Boys

20:05 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 125kg

20:06 – TAEKWONDO ripescaggio Donne +67kg

20:07 – BREAKING quarto 2 B-Boys

20:14 – BREAKING quarto 3 B-Boys

20:14 – CICLISMO SU PISTA quarti di finale Sprint Donne – Finale

20:15 – ATLETICA LEGGERA finale 1500m Donne

20:15 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 125kg

20:19 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Uomini +80kg

20:22 – BREAKING quarto 4 B-Boys

20:30 – LOTTA finale Uomini LI 125kg

20:30 – SOLLEVAMENTO PESI +102kg Uomini

20:34 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Donne +67kg

20:45 – BREAKING semifinale 1 B-Boys

20:49 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Uomini +80kg

20:50 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 62kg

20:52 – BREAKING semifinale 2 B-Boys

21:00 – ATLETICA LEGGERA finale Staffetta 4 x 400m Uomini – ITALIA

21:00 – BEACH VOLLEY gara per il bronzo Uomini

21:00 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 62kg

21:04 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Donne +67kg

21:14 – ATLETICA LEGGERA finale Staffetta 4 x 400m Donne

21:14 – BREAKING gara per il bronzo B-Boys

21:23 – BREAKING gara per l'oro B-Boys

21:23 – TAEKWONDO contest Medaglia d'oro Uomini +80kg

21:15 – LOTTA finale Donne LI 62kg

21:30 – BASKET gara per l’oro Uomini

21:30 – PUGILATO 57kg Donne – Finale

21:37 – TAEKWONDO contest Medaglia d'oro Donne +67kg

21:47 – PUGILATO 57kg Uomini – Finale

22:30 – BEACH VOLLEY gara per l'oro Uomini

22:34 – PUGILATO 75kg Donne – Finale

22:51 – PUGILATO +92kg Uomini – Finale