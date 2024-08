video suggerito

Tamberi in ospedale con la moglie a 4 ore dalla finale alle Olimpiadi: “Ho vomitato sangue” Gianmarco Tamberi è in ospedale. La moglie del campione olimpico del salto in alto, ha pubblicato una foto inequivocabile sui social a poche ore dalla finale delle Olimpiadi di Parigi: “La situazione è questa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gianmarco Tamberi è in ospedale. La moglie del campione olimpico del salto in alto, che si sarebbe dovuto esibire quest'oggi nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha pubblicato una foto inequivocabile sui social. Chiara Bontempi, ha condiviso un'immagine dell'azzurro con flebo su una barella: "Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa – ha scritto -. Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale". Alle ore 19 è prevista la finale dell'atleta medaglia d'oro a Tokyo 2020. Nonostante il messaggio di speranza dello stesso Tamberi questa mattina, sembra davvero difficile poterlo vedere in pedana per questo storico appuntamento.

Tamberi pubblica un nuovo post sui social e spiega cosa sta accadendo

Successivamente proprio Tamberi sui social ha fatto sapere cosa è accaduto. I dettagli del suo racconto sono spaventosi: "Ho vomitato sangue". La sua presenza in finale sembra essere sempre più difficile. "Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata.

Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire… Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l'amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…".

Il messaggio di Tamberi pubblicato questa mattina

Tamberi aveva fatto sapere di aver trascorso una notte di dolori per via di nuove coliche renali. "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altra colica renale – ha spiegato -. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…".

La story della moglie di Tamberi.

Da capire dunque in queste ore cosa stia accadendo specie dopo la foto pubblicata dalla moglie di Tamberi che mostra l'azzurro con una flebo attaccata al braccio. L'atleta marchigiano vuole esserci ma evidentemente si dovranno capire i rischi che comporta una partecipazione alla gara viste le sue attuali condizioni. Anche il presidente della Fidal, Stefano Mei ne ha parlato cercando di fare il punto della situazione:

Le parole del Presidente della Fidal su Tamberi: "Lui vuole gareggiare, vediamo…"

“Vediamo come si evolve la situazione, sta facendo una visita, vedremo la valutazione e poi decideranno – ha spiegato –Lui vuole gareggiare ma bisogna vedere chiaramente che non ci sia niente di problematico, che non ci sia nessun rischio”. Nel frattempo nel corso della mattinata sono stati tanti gli atleti delle delegazione italiana a scrivere a Tamberi inviando messaggi di supporto in questo momento difficile che sta attraversando il portabandiera italiano in queste Olimpiadi. La situazione sembra essere in continua evoluzione e da valutare minuto dopo minuto.