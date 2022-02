Olimpiadi Invernali 2022, il programma di oggi 15 febbraio: gli orari TV e le gare degli italiani

La Rai e Discovery+ hanno acquistato i diritti televisivi e in streaming delle Olimpiadi di Pechino. Rai 2 inizierà la trasmissione in diretta delle gare, su tutte quella di Sofia Goggia, alle 2 di notte ora italiana, e manderà in onda gare di diverse manifestazione su Rai 2 fino alle 11 del mattino e poi su RaiSport canale 57 del digitale terrestre fino alle 15. In TV sarà possibile vedere le gare anche su Eurosport, potranno farlo gli abbonati di Sky e DAZN. Mentre in streaming gli eventi di Pechino 2022 saranno trasmessi da raiplay.it, DAZN, SkyGo, Now e Discovery+.