Parte ufficialmente oggi l'era di Luciano Spalletti al Napoli. Il tecnico toscano ritorna in pista a distanza di due anni e lo fa con una delle squadre principali della Serie A. Spalletti dovrà provare a dare entusiasmo a un ambiente scottato da un'annata molto bella, ma chiusa con una delusione e cioè la mancata qualificazione in Champions League, persa all'ultima giornata. Alle ore 15 inizierà la conferenza stampa che si terrà a Castel Volturno nel centro tecnico del Napoli, inizierà alle ore 15 e sarà visibile sui profili social Facebook e You Tube del club di De Laurentiis.