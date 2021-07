Oggi inizia ufficialmente l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Dopo l'addio turbolento ad Antonio Conte, Suning ha scelto di cambiare guida tecnica, confermando il quadro dirigenziale con Marotta e Ausilio sempre in sella. La conferenza stampa di presentazione si svolge all'interno dello Stadio San Siro e inizierà alle 13.00. Sarà visibile in diretta tv su Inter Tv, al numero 232 del telecomando della tv satellitare di Sky. La conferenza stampa sarà disponibile anche in diretta streaming video sui profili social ufficiali del club nerazzurro oltre che tramite il servizio Sky Go, disponibile solo per gli abbonati, attraverso l'applicazione che permette la fruizione su tablet, pc e devices mobili.