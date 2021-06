In attesa di definire il futuro di Cristiano Ronaldo (in settimana l'incontro con Jorge Mendes) e dell'appuntamento con il Sassuolo per Manuel Locatelli (c'è l'accordo sulla valutazione ma non sulla formula dell'operazione), la Juventus punta Alessandro Florenzi di ritorno alla Roma dopo il prestito al PSG.

Sul laterale giallorosso c'è la concorrenza delle milanesi con l'Inter che però prosegue il corteggiamento a Hector Bellerin dell'Arsenal scelto come sostituto di Achraf Hakimi prossimo al trasferimento al PSG. I nerazzurri inoltre hanno chiesto informazioni al suo entourage per il portiere Onana, attualmente fermo per una lunga squalifica e in scadenza di contratto con l'Ajax.

Il Milan prosegue la tripla trattativa con il Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz e i possibili arrivi di Odriozola e Jovic. Rossoneri a colloquio anche con il Manchester United per il ritorno a Milano di Diogo Dalot. La Roma aspetta Xhaka (sarà annunciato dopo la fine degli Europei) e si gode Leonardo Spinazzola finito nel mirino dei top club del Vecchio Continente: con Barcellona e Real Madrid che hanno chiesto informazioni al club capitolino.

L'Atalanta ha scelto Tommaso Pobega come rinforzo per il centrocampo: il giovane è rientrato al Milan dopo il prestito allo Spezia. La Lazio vuole regalare a Sarri due esterni d'attacco: in cima alla lista ci sono l'ex Felipe Anderson e il calciatore del Borussia Dortmund Brandt. I biancocelesti prima però devono fare cassa: Joaquin Correa che piace al PSG il possibile sacrificato.