Ultime notizie di calcio LIVE: Florenzi è del Milan, vicino anche Bakayoko. Inter: all-in su Thuram, Vlahovic resta alla Fiorentina

Le ultimissime news di calciomercato: tutte le trattative su acquisti e cessioni di Juve, Milan, Inter e delle altre squadre di serie A oggi. Il Milan ha chiuso per l'acquisto dalla Roma di Alessandro Florenzi che vestirà il rossonero dopo una trattativa che si è conclusa positivamente. Vicini al ‘Diavolo' di Pioli anche Bakayoko, il cui ultimo contatto ha visto le parti ancora più vicine, e Pellegri per l'attacco.

L'Inter ha deciso di puntare direttamente su Thuram Jr lasciando la pista Correa della Lazio. Il Borussia M'Gladbach ha però fissato il prezzo: 30 milioni per l'attaccante francese figlio d'arte.Il presidente Rocco Commisso ha chiuso le porte per la cessione di Vlahovic che resterà ancora per un anno alla Fiorentina. Intanto continuano le cessioni in casa viola: dopo Kouamè all'Anderlecht è stato ufficializzato Pezzella al Betis e manca poco per il ritorno di Lirola al Marsiglia.

Il mercato della Juventus resta in stand-by: si osserva sempre la situazione legata a Pjanic, centrocampista in orbita bianconera ma senza fretta di concludere, vista già la volontà del giocatore di lasciare Barcellona in accordo con il club.

