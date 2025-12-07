Napoli-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Napoli-Juventus per la 14ª giornata di Serie A. Conte in piena emergenza, centrocampo da reinventare a causa dell'infortunio di Lobotka. Spalletti senza Vlahovic e Gatti. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro la Roma, provano a far valere il fattore campo per confermare la leadership in classifica. Il tecnico toscano torna da ex al Maradona a caccia di punti per la Champions. Diretta TV e streaming su DAZN.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Con la rosa decimata dagli infortuni. È così che il Napoli arriva alla sfida di questa sera contro la Juventus. L'ultimo stop in ordine di tempo è quello di Lobotka ed è pesantissimo sia per l'importanza tattica del calciatore (non c'è in rosa un'alternativa che possa ricoprire il suo ruolo) sia perché colpisce un settore già inficiato dalle assenze di Gilmour, Anguissa, De Bruyne. Ma nel novero figurano anche Gutierrez e Meret. Elmas dirottato in posizione di mediano alla difesa sembra la soluzione più immediata, a meno che il tecnico salentino non decida di riciclare in quella casella Juan Jesus. In panchina quale unico cambio possibile resta Vergara
Il pullman della Juve al Maradona con un vetro rotto per il lancio di pietre
Lancio di pietre e un vetro rotto. Le ultime notizie sull'arrivo del pullman della Juventus al Maradona arrivano in diretta tv, dal prato dello stadio. È l'inviata, Federica Zille, a spiegare cosa è successo raccontando l'episodio avvenuto nell'immediata vigilia della sfida.
Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali
Di seguito, ecco le scelte di Antonio Conte e Luciano Spalletti per le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rrahmani, Beukema; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund.
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz.
Dove vedere Napoli-Juventus di Serie A in TV e streaming
Il big match tra Napoli e Juventus sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro e in streaming per gli abbonati su DAZN. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere al match su DAZN 1, canale 214 di Sky. La telecronaca dell'incontro sarà a cura di Pierluigi Pardo che ha Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico.