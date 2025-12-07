Napoli-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Con la rosa decimata dagli infortuni. È così che il Napoli arriva alla sfida di questa sera contro la Juventus. L'ultimo stop in ordine di tempo è quello di Lobotka ed è pesantissimo sia per l'importanza tattica del calciatore (non c'è in rosa un'alternativa che possa ricoprire il suo ruolo) sia perché colpisce un settore già inficiato dalle assenze di Gilmour, Anguissa, De Bruyne. Ma nel novero figurano anche Gutierrez e Meret. Elmas dirottato in posizione di mediano alla difesa sembra la soluzione più immediata, a meno che il tecnico salentino non decida di riciclare in quella casella Juan Jesus. In panchina quale unico cambio possibile resta Vergara