Musetti-Fritz in diretta alle ATP Finals, il risultato in diretta live: in serata Sinner-Auger Aliassime

Il regolamento delle ATP Finals è molto semplice. A qualificarsi in semifinale sono i primi due tennisti classificati nei due gironi, con il primo del gruppo Connors che affronta il secondo del Borg e viceversa. Passano i giocatori che hanno collezionato il maggior numero di vittorie, e in caso di parità tra due giocatori si contano per prima cosa i confronti diretti e poi il numero di set. Stesso discorso nel caso invece in cui ad arrivare alla pari siano tre.