Musetti-Fritz in diretta alle ATP Finals, il risultato in diretta live: in serata Sinner-Auger Aliassime

Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz nella prima partita alle ATP Finals di Torino. In corso il primo set sul cemento indoor dell'Inalpi Arena, con il tennista italiano che dunque fa il suo esordio da ripescato dopo il ritiro di Djokovic. Musetti sfida il numero 6 al mondo con il quale è in vantaggio 3-2 nei precedenti. Si tratta della seconda partita del gruppo Borg, che si è aperto con la vittoria di Alcaraz su de Minaur. L'australiano o lo spagnolo saranno gli avversari di Lorenzo nei prossimi match. Diretta TV per gli abbonati su Sky, con streaming su Sky GO e NOW. Nessuna trasmissione sulla Rai dove andrà in onda invece la partita di Sinner in serata contro Auger-Aliassime.
Perché Musetti-Fritz inizia in ritardo: malore per uno spettatore
Malore per uno spettatore sulle tribune dell'Inalpi Arena. Questo ha comportato un ritardo nell'ingresso dei tennisti sul campo torinese. Un problema di salute non serio ma che ha portato all'intervento dei sanitari. Dopo 10′ i giocatori possono entrare in campo.
Il tabellone del torneo e il prossimo avversario di Musetti
Con chi giocherà Lorenzo Musetti dopo la partita di oggi contro Fritz? Il nome del prossimo avversario si deciderà oggi: in caso di successo affronterà subito Alcaraz, ovvero il vincitore dell'altro match, mentre in caso di sconfitta se la vedrà prima con de Minaur.
Come funziona il round robin e chi si qualifica
Il regolamento delle ATP Finals è molto semplice. A qualificarsi in semifinale sono i primi due tennisti classificati nei due gironi, con il primo del gruppo Connors che affronta il secondo del Borg e viceversa. Passano i giocatori che hanno collezionato il maggior numero di vittorie, e in caso di parità tra due giocatori si contano per prima cosa i confronti diretti e poi il numero di set. Stesso discorso nel caso invece in cui ad arrivare alla pari siano tre.
Sinner campione in carica: può incrociare Musetti solo in semifinale o finale
Jannik Sinner è l'uomo da battere. Il tennista italiano che si è ripreso grazie al successo di Parigi il numero uno del mondo, è il campione in carica. A suo agio come nessuno sul cemento indoor, Sinner si trova nello stesso gruppo di Zverev, Shelton e Auger-Aliassime. Può incrociare Musetti solo in un'eventuale semifinale dunque o in finale. Jannik farà il suo esordio in serata contro Auger.
Chi è Taylor Fritz e i precedenti con Musetti
Taylor Fritz occupa attualmente la sesta posizione nel ranking ATP ma è stato anche numero 4. Giocatore abbastanza duttile rende al meglio sulle superfici veloci. 10 i titoli vinti in carriera, tra cui il Masters 1000 di Indian Wells nel 2022. Al suo attivo anche una finale Slam, agli US Open 2024 quando fu sconfitto da Sinner. Cinque i precedenti con Musetti, con il bilancio che pende dalla parte dell’italiano. Quest’ultimo infatti ha vinto tutte e tre le ultime prove, a Monte Carlo, Wimbledon e alle Olimpiadi (tutte nel 2024). Due i successi di Fritz entrambi nel 2022.
Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati
Il programma di oggi alle ATP Finals prevede quattro partite. La prima è quella di doppio alle ore 11:30 tra Arevalo-Pavic e Salisbury-Skorupski. A seguire il primo singolare per il gruppo Borg tra Musetti e Fritz, non prima delle 14. In serata dopo il doppio Heliovaara.Patten vs Harrison-King, toccherà a Sinner contro Auger-Aliassime alle ore 20:30.
ATP Finals 2025, oggi Musetti-Fritz: dove vederlo in tv e streaming
La partita tra Musetti e Fritz non si potrà vedere in chiaro sulla Rai. Su Rai Due infatti sarà trasmessa in serata la sfida tra Sinner e Auger-Aliassime. Musetti-Fritz si potrà seguire solo su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per lo streaming diretta su Sky GO e NOW sempre e solo per gli abbonati