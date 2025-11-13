Musetti-Alcaraz alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo si gioca la qualificazione in semifinale

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nell'ultimo match del gruppo Connors alle ATP Finals di Torino. La partita è in programma alle ore 20:30 e mette in palio per il tennista italiano la qualificazione alla semifinale. Il 23enne numero 9 del mondo con una vittoria contro il secondo giocatore del ranking, già certo del passaggio del turno, sarebbe qualificato come primo del girone. Carlos con la vittoria chiuderebbe l'anno da numero uno. Sette i precedenti, con sei vittorie di fila per Alcaraz che solo nel 2025 si è imposto tre volte. Diretta TV su Rai Due e Sky, con streaming su Sky GO e NOW.

