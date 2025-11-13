Musetti-Alcaraz alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo si gioca la qualificazione in semifinale

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nell'ultimo match del gruppo Connors alle ATP Finals di Torino. La partita è in programma alle ore 20:30 e mette in palio per il tennista italiano la qualificazione alla semifinale. Il 23enne numero 9 del mondo con una vittoria contro il secondo giocatore del ranking, già certo del passaggio del turno, sarebbe qualificato come primo del girone. Carlos con la vittoria chiuderebbe l'anno da numero uno. Sette i precedenti, con sei vittorie di fila per Alcaraz che solo nel 2025 si è imposto tre volte. Diretta TV su Rai Due e Sky, con streaming su Sky GO e NOW.
Alcaraz gioca per il numero uno al mondo, i precedenti con Musetti
Carlos Alcaraz con una vittoria sarebbe certo di chiudere l'anno al numero uno del mondo. L'obiettivo è anche quello di vincere per essere primo nel girone, ed evitare una semifinale con Sinner. Sette i precedenti a livello ATP con Musetti, con un parziale di 6-1. Solo nel 2025, Carlitos ha superato tre volte Muso: in semifinale a Roma e al Roland Garros e in finale a Monte Carlo, approfittando anche delle occasioni non perfette dell'azzurro.
Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati
La partita tra Musetti e Alcaraz chiude il programma di oggi alle ATP Finals. In palio c'è un altro posto per la qualificazione in semifinale, con lo spagnolo già certo del passaggio del turno. Nel pomeriggio preziosa vittoria di de Minaur su Fritz, con l'australiano che può ambire alle semifinali.
ATP Finals 2025, oggi Musetti-Alcaraz: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai
La partita tra Musetti e Alcaraz, decisiva per la qualificazione, si potrà vedere in TV in chiaro. Diretta a partire dalle 20:30 su Rai Due, con la telecronaca della coppia formata da Fiocchetti e Panatta. Gli abbonati Sky potranno invece vedere il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con commento di Pero e Bertolucci. Per quanto riguarda lo streaming, in chiaro su Rai Play, senza abbonamenti, oltre che su Sky GO e NOW servizio riservato agli utenti Sky.