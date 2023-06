MotoGP Olanda ad Assen, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

Dopo la vittoria di Martin in Germania, il Mondiale di MotoGP 2023 torna in pista oggi per il GP Olanda ad Assen, ottavo appuntamento del Motomondiale. Si parte alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani, alle 15:00 la gara sprint. Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 12:50, quelle di Moto 2 alle 13:45. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. A dominare nelle FP1 e nelle FP2 di ieri è stato Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia solo in extremis ha trovato il giro che gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

