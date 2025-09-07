MotoGP oggi, X in pole per la gara del GP Catalogna: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Il GP Catalogna di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky. La gara di Barcellona sarà visibile ai canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e anche su NOW previo acquisto del ‘pass sport'. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi. La gara di MotoGP in Catalogna si potrà vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it ma in differita a partire dalle ore 21:30.