MotoGP oggi, Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Bagnaia ha commesso un errore di valutazione in curva-1 e ha rovinato la sua Sprint Race, che stava comandando: il due volte campione del mondo della MotoGP paga con il quarto posto un lungo a quattro giri dalla fine. Questo il suo commento a Sky Sport MotoGP: "Stavo gestendo tutto bene, era una gara simile a quella del Qatar in termini di sensazioni e gestione con il gruppo dietro, però purtroppo non ho fatto i conti con la benzina che stava scendendo. Quindi quando sono arrivato lì mi si è alleggerito di più il posteriore, fino a quando la moto non mi si è messa a bandiera. L’unica cosa che ho provato a fare è stata quella di evitare di buttarla per terra, quindi ho allargato di più e ho perso le posizioni“.

Pecco ha dichiarato: “Da quell’errore in avanti ho solo cercato di finire la gara, ma purtroppo ho fatto un errore di valutazione sul fatto che ho continuato a frenare sempre nello stesso modo. Dobbiamo cercare di tenere più a bada il posteriore, che sembra essere più ballerino del solito, in vista della gara di domani. Il GP sarà molto diverso, con una gomma che mi piace di più, e dove questo tipo di problemi difficilmente viene fuori. Sappiamo dove sia il problema e come risolverlo, ma purtroppo sono cose che capitano“.