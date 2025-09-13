MotoGP Misano, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Marc Marquez per la pole

Oggi sul circuito di Misano si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2025: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato italiano i piloti della classe regina del Motomondiale 2025 andranno infatti a caccia della pole position in questo sedicesimo round stagionale.

Le Qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 13 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Misano si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).

Le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race di oggi pomeriggio che della Gara di domani e si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.