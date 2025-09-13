MotoGP Misano, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Marc Marquez per la pole

La MotoGP oggi torna in pista per il GP San Marino a Misano: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
A che ora iniziano le FP3 della MotoGP
La sessione di prove libere della MotoGP di oggi che precede le Qualifiche inizia alle ore 10:10. Le Libere 3 della top-class sul circuito di Misano dureranno mezz'ora e serviranno ai piloti solo per trovare il giusto set-up alle loro moto per affrontare la qualifica (che prenderà il via subito dopo) e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 che invece andrà in scena nel pomeriggio.
Le FP3 della Moto3 aprono il programma di oggi a Misano
Il programma di oggi del GP di San Marino e della Riviera di Rimini si apre tra poco. Tra dieci minuti sulla pista di Misano andrà in scena l'ultima sessione di prove libere della classe di minor cilindrata del Motomondiale 2025. Le FP3 della Moto3 del GP di San Marino iniziano infatti alle ore 8:40 e dureranno mezz'ora.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Il programma del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2025 è quello tradizionale: dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e le Pre-Qualifiche) di ieri, oggi è la volta dell'ultima sessione di Libere e delle Qualifiche con Q1 e Q2 e nel pomeriggio della Sprint Race, domani come di consueto a Misano si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati con la partenza fissata alle ore 14.
Le caratteristiche del Misano World Circuit Marco Simoncelli per il GP di oggi
Ad ospitare le Qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale 2025 di scena oggi sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli situato a Misano Adriatico in Romagna. Un circuito, quello romagnolo, che presenta un tracciato di 4,2 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 530 metri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Misano è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 28,5 secondi al giro. Delle 11 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, sei sono di media difficoltà mentre le restanti due sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 8, quella della "Quercia", è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 296 km/h ed entrano in curva a 80 km/h dopo 4,5 secondi di decelerazione.
Il record della pista sul giro secco appartiene a Pecco Bagnaia con il suo 1:30.031 con cui ha centrato la pole lo scorso anno, così come il primato per il giro più veloce in gara sul circuito romagnolo con l'1:30.877 piazzato dal piemontese della Ducati sempre durante l'ultima edizione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
Le Qualifiche (che scattano alle ore 10:50) e la gara sprint in programma oggi al GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP si possono inoltre vedere in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Tutte le sessioni di oggi sulla pista di Misano saranno anche trasmesse in live streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay-tv, e su NOW per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport' mentre la diretta delle qualifiche e della la gara sprint della MotoGP a Misano si può vedere anche in chiaro gratis su tv8.it.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP San Marino: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi sul circuito di Misano si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2025: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato italiano i piloti della classe regina del Motomondiale 2025 andranno infatti a caccia della pole position in questo sedicesimo round stagionale.
Le Qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 13 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Misano si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).
Le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race di oggi pomeriggio che della Gara di domani e si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.