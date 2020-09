Alle ore 15 prende il via il Gran Premio di Catalogna, ottavo appuntamento di questo campionato del mondo della MotoGP del 2020. A Barcellona si disputa la terza gara consecutiva, l'ultima quella di Misano è stata vinta da Franco Morbidelli che parte in pole position oggi in Spagna. Il Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso in diretta da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Il Gp non parte nel tradizionale orario, ma scatta alle ore 15. Sarà possibile seguire la gara della MotoGP di Catalunya anche in streaming tramite l'app di Sky Go, possono farlo gli abbonati a Sky, e tramite DAZN, che trasmette anche l'intero campionato del mondo. Gp di Catalogna visibile anche su Now Tv.