MotoGP oggi GP Spagna, orari TV su TV8 e Sky di qualifiche e sprint race: dove vederle in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista a Jerez de la Frontera per qualifiche e Sprint Race del GP Spagna. Giornata del sabato divisa come di consueto tra le qualifiche, in programma al mattino, e la gara sprint, che nel pomeriggio assegnerà i primi punti del weekend. Moto in pista alle 10:50 per l'inizio delle qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza sia del sabato pomeriggio che della gara di domenica. Alle 15, invece, il via della Sprint Race. Diretta TV in chiaro su TV8 sia per le qualifiche che per la Sprint Race. La giornata sarà trasmessa integralmente anche su Sky Sport MotoGP e in live streaming su Sky Go e NOW.