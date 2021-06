MotoGP diretta GP Germania 2021 al Sachsenring, orario partenza e canale TV e streaming

Oggi alle 14 parte il GP Germania di MotoGP 2021: sul circuito del Sachsenring Johann Zarco in pole position davanti a Quartararo (il migliore nel warm up di questa mattina) e all’Aprilia di Aleix Espargaro. 5° in griglia di partenza Marc Marquez. Scatta 10° Pecco Bagnaia, 16° Valentino Rossi. In Moto 3 vince il baby talento Pedro Acosta, in Moto 2 trionfa Gardner. La gara in diretta TV giro per giro su Sky e DAZN e in chiaro su TV8.