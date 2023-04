MotoGP Argentina oggi, orari TV8 e Sky di qualifiche e sprint race: dove vederle in diretta e streaming

Il Mondiale di MotoGP 2023 torna in pista oggi per il GP Argentina, secondo appuntamento del motomondiale. Non ci sarà ovviamente Mar Marquez fermo ai box per l'intervento a seguito dell'incidente a Portimao. Il pilota della Honda sconterà la penalità non appena rientrerà in pista, probabilmente nel GP delle Americhe. Si parte alle ore 15:50 per le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. Alle 20:00 la seconda gara sprint della stagione – dopo la vittoria di Bagnaia nella mini gara di Portimao. Le qualifiche di moto 3 alle 13:40, quelle di Moto 2 alle 14:25. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

