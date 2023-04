MotoGP Argentina oggi, orari TV8 e Sky della gara: dove vederlo in TV e streaming, Alex Marquez in pole

Dopo la vittoria di Bagnaia a Portimao, torna oggi la MotoGP con la gara del GP Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. Alex Marquez è stato il più veloce nelle qualifiche e ha conquistato la pole position davanti a Bezzecchi e Bagnaia. La sprint race ha visto invece la vittoria a sorpresa di Binder, davanti ad uno scatenato Bezzecchi e Marini. Orario della partenza della MotoGP alle 19:00, prima toccherà a Moto3 (16:00) e Moto2 (17:15). Diretta TV e streaming su Sky, dalle 17:00 in TV in chiaro e in streaming gratis su TV8. Non ci sarà ovviamente Marc Marquez, che dopo l'incidente di Portimao si è operato alla mano. Assenti Bastianini ed Espargarò, out anche Oliveira dopo l'incidente con Marquez. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

