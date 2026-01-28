Champions League
Monaco-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Monaco-Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

28 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 20:30
La diretta live della partita Monaco-Juventus per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League. Spalletti farà qualche rotazione e potrebbe rilanciare Openda e Koopmeiners anche perché già certo di un posto almeno nei playoff per gli ottavi. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

20:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva a questa partita dopo aver battuto 3-0 il Napoli in campionato. Una vittoria che ha galvanizzato l'ambiente bianconero già reduce da una vittoria in Champions, sempre casalinga, contro il Benfica col punteggio di 2-0 che ha spianato alla Vecchia Signora quantomeno – aritmeticamente – la strada per i playoff degli ottavi. Nel mezzo solo l'inaspettata battuta d'arresto in campionato a Cagliari.

20:01

Monaco-Juventus: le formazioni ufficiali

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti

20:00

Dove vedere Monaco-Juventus di Champions in TV e streaming

La partita tra Monaco e Juventus in TV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e sui canali dedicati (Sky Sport Uno, Sky Sport 252). Telecronaca di Stefano Borghi, con il commento di Aldo Serena. Visione dunque riservata ai soli abbonati alla piattaforma satellitare. Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita.

