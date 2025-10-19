Milan-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: "Forse non gli hanno spiegato bene le cose"

Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: "Forse non gli hanno spiegato bene le cose"

Igor Tudor infastidito da ciò che ha sentito sulla Juve: "Non so che partita avete visto". Poi si scusa

Igor Tudor infastidito da ciò che ha sentito sulla Juve: "Non so che partita avete visto". Poi si scusa

Locatelli ci mette la faccia dopo il KO della Juve a Como: assunzione di responsabilità da vero capitano

Locatelli ci mette la faccia dopo il KO della Juve a Como: assunzione di responsabilità da vero capitano

Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: "Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro"

Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: "Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro"