Milan-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Milan-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

19 Ottobre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:00
La diretta live della partita Milan-Fiorentina per la 7a giornata di Serie A. Allegri in emergenza per le assenze, in attacco ci sarà Leao dal 1′ al fianco di Gimenez. Pioli deve difendere la sua panchina dopo la pessima partenza dei viola in campionato. Diretta TV su Dazn e in streaming ugualmente su DAZN.

20:00

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Manca poco ormai al fischio d'inizio di Milan-Fiorentina e sono state comunicate le formazioni ufficiali del posticipo domenicale. Ecco le scelte di Allegri e Pioli, Saelemaekers in avanti con Leao. Kean recuperato nella Viola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. In panchina: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. In panchina: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Pioli

A cura di Paolo Fiorenza
19:45

Dove vedere Milan-Fiorentina di Serie A in TV e streaming

Il match tra Milan e Fiorentina che chiude la domenica di Serie A sarà trasmesso in diretta solo su DAZN. Dunque soltanto gli abbonati potranno assistervi, sia in televisione (tramite smart TV) che in streaming, via sito o app.

