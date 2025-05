Milan-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Turnover ridotto in casa Milan, in mezzo la coppia Loftus Cheek, Reijnders, sulle ali confermati Jimenez e Theo Hernandez. In attacco c'è Jovic, con Pulisic e Joao Felix alle sue spalle. Squalificato Leao. Nel Bologna ci sono alcuni cambi, in difesa giocano Beukema e Erlic con De Silvestri e Lykogiannis ai loro lati. Davanti c'è Dallinga, dietro a lui il trio formato da Orsolini, Pobega e Dominguez.

Il Milan nonostante il nono posto in campionato è ancora aritmeticamente in corsa per una posizione in tutte le coppe europee. Serve però una vittoria. Il Bologna con 5 punti in più dei rossoneri, si trova ad una sola lunghezza dalla quarta piazza, occupata ora dalla Juventus e dalle due squadre romane.