Milan-Bologna è il posticipo della 1a giornata di Serie A e avrà inizio alle 20.45 a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale "Sky Sport Serie A", in cronaca integrale ed esclusiva per tutti gli abbonati della piattaforma satellitare che detiene i diritti della gara. Ma la partita sarà visibile anche in diretta streaming mediante l'applicazione Sky Go.

Si può installare sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale. Infine, c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mostra le gare di campionato dietro l'acquisto dei pacchetti dedicati al calcio.