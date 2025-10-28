Lecce-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: occasione per Politano

La diretta live della partita Lecce-Napoli per la 9a giornata di Serie A. I campioni d'Italia di Conte ripartono dalla vittoria sull'Inter e dalla vetta della classifica riconquistata Diretta TV e in streaming in esclusiva su DAZN.
Prima occasione per il Napoli: Politano calcia altissimo
Noa Lang è bravo, salta l'uomo e serve Olivera che si sovrappone e mette in mezzo. Politano arriva di gran carriera e calcia in porta, pallone alto.
A metà del primo tempo: poche emozioni e sempre 0-0
Partita bruttina. Il Napoli ha provato ad accelerare, poi si è ritratto, il Lecce si difende bene ma non riesce a proporre.
Predominio del Napoli, che però finora non ha tirato in porta
Il Napoli ha alzato il ritmo, il Lecce risponde colpo su colpo. Nemmeno un tiro verso la porta di Falcone. Il punteggio è sempre 0-0.
Fallo di Pierotti su Olivera, l'uruguagio resta a terra
Il giocatore sudamericano commette un fallo davvero dura e rischia pure il cartellino rosso per un fallo su Olivera. Manca il cartellino giallo a Pierotti.
Il Napoli batte il calcio d'inizio
Dopo il saluto affettuoso tra i due allenatori, Conte e Di Francesco, si può cominciare. Prende il via Lecce-Napoli.
Lecce-Napoli in diretta, inizia la partita
Fischio di inizio al Via del Mare per Lecce-Napoli, primo anticipo del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di campionato
Come arriva il Napoli alla sfida col Lecce
Da capoclassifica, anche se in condivisione con la Roma: il Napoli sfida il Lecce con lo scudetto sul petto e 18 punti in 8 gare che ne confermano le qualità, riprendendosi la guida del campionato grazie alla vittoria sull'Inter. Un successo dal peso specifico enorme perché gli Azzurri rischiavano il bordo del baratro con qualsiasi altro risultato a seguito del KO umiliante in Coppa e lo scivolone col Torino.
Come arriva il Lecce alla partita di oggi
Un avvio agrodolce per i salentini sotto la guida di Di Francesco. Una sola vittoria, a Parma, poi tante delusioni e mezze soddisfazioni con solamente 6 punti in 8 giornate che ne confermano la piena zona retrocessione. A fronte dei 13 gol subiti, preoccupa la penuria offensiva: sono solo 7 i gol all'attivo di cui 2 segnati nell'ultimo KO di Udine.
Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali
Al Via del Mare manca sempre meno per la sfida tra Lecce e Napoli. Ecco le scelte ufficiali fatte da Di Francesco e Conte per i rispettivi undici titolari:
LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All.: Conte.
Dove vedere Lecce-Napoli di Serie A in TV e streaming
Lecce-Napoli, primo anticipo del turno infrasettimanale di campionato, si disputa al Via del Mare alle 18:30 di oggi e verrà trasmesso in esclusiva in TV e in live streaming da DAZN. Solo gli abbonati potranno usufruire della diretta o via Smart TV collegata a internet o tramite pc sulla piattaforma ufficiale o dai devices con la app dedicata. Se si è clienti Sky con decoder satellitare e abbonamento TV attivo, si possoni aggiungere i canali DAZN 1 e DAZN 2 e poter vedere il match anche su SkyGo.