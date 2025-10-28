Lecce-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: occasione per Politano

Lecce-Napoli, primo anticipo del turno infrasettimanale di campionato, si disputa al Via del Mare alle 18:30 di oggi e verrà trasmesso in esclusiva in TV e in live streaming da DAZN. Solo gli abbonati potranno usufruire della diretta o via Smart TV collegata a internet o tramite pc sulla piattaforma ufficiale o dai devices con la app dedicata. Se si è clienti Sky con decoder satellitare e abbonamento TV attivo, si possoni aggiungere i canali DAZN 1 e DAZN 2 e poter vedere il match anche su SkyGo.