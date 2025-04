Lazio-Parma LIVE 0-1, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025: gol di Ondrejka

La cronaca in diretta di Lazio-Parma, in programma oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e in TV live su DAZN e Sky: gialloblù in vantaggio 1-0, gol di Ondrejka al 3′. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 34sima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

32' Cross di Marusic dalla destra, Zaccagni ci prova in rovesciata ma impatta male con la palla. 29' Conclusione dalla distanza di Castellanos, nessun problema per Suzuki. 26' Dia controlla un pallone in area e serve al limite Rovella, conclusione di piatto, ma palla alla sinistra si Suzuki. 24' Cross di esterno sinistro di Pellegrini dalla trequarti, Suzuki esce sicuro. 22' Il Parma dopo diversi minuti in sofferenza sembra aver preso le misure alla Lazio. 17' La Lazio spinge in avanti, ma il Parma si rende pericoloso con gli esterni e con ripartenze veloci. 12' Punizione per il Parma dalla trequarti, Ondrejka crossa in area, spazza la difesa della Lazio ma Sohm da fuori area ci prova di prima. Blocca Mandas. 10' Pressione della Lazio, il Parma prova a difendersi. 6' Cerca la reazione immediata la squadra biancoceleste che si butta subito in avanti. 20:53 GOL! Lazio - PARMA 0-1! Rete di Ondrejka. Al primo affondo passa il Parma, pallone tagliano di Valeri a centro area, controllo di Ondrejka che poi con il destro piazza la palla all'angolo. A cura di Alessio Pediglieri 20:48 FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - PARMA. Arbitra Sacchi. A cura di Alessio Pediglieri 20:08 Nella Lazio confermato l'attacco con Castellanos come punta, dietro a lui il terzetto formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Gioca Mandas in porta, davanti a lui la coppia centrale è composta da Gila e Romagnoli. Nel Parma in avanti con Bonny c'è ancora Pellegrino. Chance per Ondejka dal primo minuto a centrocampo, solo panchina per Man. Formazione PARMA (3-5-2): Suzuki - Delprato, Leoni, Valenti - Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri - Pellegrino, Bonny. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Almqvist, Lovik, Camara, Hernani, Djuric, Circati, Haj, Plicco, Man. Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic. La Lazio ha vinto nove delle ultime 10 partite contro il Parma in Serie A. All'andata però a vincere è stati gli emiliani per 3-1. 19:24 La Lazio dopo la vittoria contro il Genoa cerca conferme per riavvicinare la zona Champions League. Il Parma dopo i tre punti casalinghi contro la Juventus, con una vittoria potrebbe allontanare quasi definitivamente la zona calda.