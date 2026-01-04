Serie A
video suggerito
Live

Lazio-Napoli LIVE 0-2, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di Rrahmani

La diretta live di Lazio-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
Lazio
0 - 2
Napoli
13’ Spinazzola 32’ Rrahmani
4 Gennaio 2026 11:30
Ultimo agg. 13:19
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Lazio-Napoli per la 18esima giornata di Serie A. Sarà un test importante per gli azzurri che in trasferta non hanno trovato grandi risultati in questa stagione: Conte non ha recuperato nessuno dei giocatori infortunati e manderà in campo la stessa squadra che ha vinto per 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno di campionato. Dall'altro lato Sarri ritrova il suo passato dopo l'operazione al cuore subita all'inizio della settimana, alla ricerca della vittoria per raddrizzare la strada dei biancocelesti. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

13:19

Lazio-Napoli 0-2 all'intervallo

Finisce qui il primo tempo della partita all'Olimpico, Napoli in vantaggio sulla Lazio di 2-0 grazie ai gol di Spinazzola e Rrahmani.

A cura di Ada Cotugno
13:15

McTominay a terra

Staff medico in campo per soccorrere lo scozzese che ha avuto la peggio dopo uno scontro con Zaccagni che è stato anche ammonito per avergli rifilato un pestone. Poco prima il Napoli aveva creato un'altra occasione importante con il colpo di testa di Elma stampato sulla traversa.

A cura di Ada Cotugno
13:06

La Lazio cerca di reagire

Per due volte Cancellieri cerca di bucare la difesa del Napoli per rimettere subito la Lazio in partita dopo il secondo gol subito. Alla fine interviene Milinkovic-Savic che allontana il pallone con un pugno.

A cura di Ada Cotugno
13:05

Rete regolare, confermato il 2-0

Dopo qualche secondo l'arbitro conferma, il gol di Rrahmani p regolare. Il difensore ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, trovando bene il tempo quasi senza saltare.

A cura di Ada Cotugno
13:03

Gol del Napoli, raddoppia Rrahmani ma c'è il VAR

Alla mezz'ora il Napoli trova il raddoppio sotto la pioggia incessante dell'Olimpico. L'azione però è sotto la revisione del VAR.

A cura di Ada Cotugno
13:01

Elmas cerca il raddoppio

Ottimo spunto da parte del Napoli con Elmas che salta Cataldi, ma poi perde tempo e concede a Noslin l'opportunità di intercettare il pallone e di metterlo in calcio d'angolo per evitare ogni pericolo.

A cura di Ada Cotugno
12:45

Gol del Napoli, Spinazzola sblocca la partita

Come un fulmine a ciel sereno il Napoli passa improvvisamente in vantaggio: segna Spinazzola con un tiro rasoterra e un inserimento puntualissimo, ma gran parte del merito va a Politano che si libera del suo marcatore e serve un assist precississimo dall'altra parte dell'area di rigore.

A cura di Ada Cotugno
12:43

I tifosi intonano un coro per Sarri

I tifosi della Lazio abbracciano virtualmente Maurizio Sarri, reduce da un'operazione al cuore effettuata negli ultimi giorni del 2025 che fortunatamente è andata bene. I tifosi intonano un coro per lui poco dopo il 10′ della partita, ancora ferma sullo 0-0.

A cura di Ada Cotugno
12:39

Prima occasione importante per la Lazio

Punge la squadra biancoceleste dopo qualche incursione del Napoli. L'occasione più pericolosa arriva grazie a Noslin che si libera in area di rigore e cerca di imbucare Zaccagni, ma la difesa di Conte si salva mandando il pallone in calcio d'angolo.

A cura di Ada Cotugno
12:30

Lazio-Napoli in diretta, inizia la partita

Tutto pronto all'Olimpico per la prima partita di questa domenica, a breve la Lazio affronterà il Napoli.

A cura di Ada Cotugno
12:15

Come arriva il Napoli

La vittoria della Supercoppa e il ritorno al successo in Serie A contro la Cremonese ha dato un nuovo slancio al Napoli: Conte deve rinunciare ancora a tutti i suoi infortunati, ma può contare su un Hojlund in splendida forma e su una squadra in fiducia che proverà a portare a casa i tre punti anche in trasferta.

A cura di Ada Cotugno
12:00

Come arriva la Lazio alla partita di oggi

La partita contro l'Udinese e il pareggio in extremis ha suscitato enorme polemiche, con la squadra che si è chiusa dietro il silenzio stampa. non tira una bella aria per i biancocelesti che hanno bisogno di una vittoria importante per dare un segnale al campionato e ritrovare la continuità che manca.

A cura di Ada Cotugno
11:45

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendozi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund. All. Conte.

A cura di Michele Mazzeo
11:30

Dove vedere Lazio-Napoli di Serie A in TV e streaming

La partita tra Lazio e Napoli comincerà tra un'ora, oggi alle 12:30. Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming tramite l'app DAZN, oppure attraverso il sito web della piattaforma per chi ha sottoscritto un abbonamento.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Lazio
Napoli
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views