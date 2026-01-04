Lazio-Napoli LIVE 0-2, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di Rrahmani

La diretta live della partita Lazio-Napoli per la 18esima giornata di Serie A. Sarà un test importante per gli azzurri che in trasferta non hanno trovato grandi risultati in questa stagione: Conte non ha recuperato nessuno dei giocatori infortunati e manderà in campo la stessa squadra che ha vinto per 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno di campionato. Dall'altro lato Sarri ritrova il suo passato dopo l'operazione al cuore subita all'inizio della settimana, alla ricerca della vittoria per raddrizzare la strada dei biancocelesti. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.