Lazio-Napoli LIVE 0-2, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di Rrahmani

La diretta live della partita Lazio-Napoli per la 18esima giornata di Serie A. Sarà un test importante per gli azzurri che in trasferta non hanno trovato grandi risultati in questa stagione: Conte non ha recuperato nessuno dei giocatori infortunati e manderà in campo la stessa squadra che ha vinto per 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno di campionato. Dall'altro lato Sarri ritrova il suo passato dopo l'operazione al cuore subita all'inizio della settimana, alla ricerca della vittoria per raddrizzare la strada dei biancocelesti. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Lazio-Napoli 0-2 all'intervallo
Finisce qui il primo tempo della partita all'Olimpico, Napoli in vantaggio sulla Lazio di 2-0 grazie ai gol di Spinazzola e Rrahmani.
McTominay a terra
Staff medico in campo per soccorrere lo scozzese che ha avuto la peggio dopo uno scontro con Zaccagni che è stato anche ammonito per avergli rifilato un pestone. Poco prima il Napoli aveva creato un'altra occasione importante con il colpo di testa di Elma stampato sulla traversa.
La Lazio cerca di reagire
Per due volte Cancellieri cerca di bucare la difesa del Napoli per rimettere subito la Lazio in partita dopo il secondo gol subito. Alla fine interviene Milinkovic-Savic che allontana il pallone con un pugno.
Rete regolare, confermato il 2-0
Dopo qualche secondo l'arbitro conferma, il gol di Rrahmani p regolare. Il difensore ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, trovando bene il tempo quasi senza saltare.
Gol del Napoli, raddoppia Rrahmani ma c'è il VAR
Alla mezz'ora il Napoli trova il raddoppio sotto la pioggia incessante dell'Olimpico. L'azione però è sotto la revisione del VAR.
Elmas cerca il raddoppio
Ottimo spunto da parte del Napoli con Elmas che salta Cataldi, ma poi perde tempo e concede a Noslin l'opportunità di intercettare il pallone e di metterlo in calcio d'angolo per evitare ogni pericolo.
Gol del Napoli, Spinazzola sblocca la partita
Come un fulmine a ciel sereno il Napoli passa improvvisamente in vantaggio: segna Spinazzola con un tiro rasoterra e un inserimento puntualissimo, ma gran parte del merito va a Politano che si libera del suo marcatore e serve un assist precississimo dall'altra parte dell'area di rigore.
I tifosi intonano un coro per Sarri
I tifosi della Lazio abbracciano virtualmente Maurizio Sarri, reduce da un'operazione al cuore effettuata negli ultimi giorni del 2025 che fortunatamente è andata bene. I tifosi intonano un coro per lui poco dopo il 10′ della partita, ancora ferma sullo 0-0.
Prima occasione importante per la Lazio
Punge la squadra biancoceleste dopo qualche incursione del Napoli. L'occasione più pericolosa arriva grazie a Noslin che si libera in area di rigore e cerca di imbucare Zaccagni, ma la difesa di Conte si salva mandando il pallone in calcio d'angolo.
Lazio-Napoli in diretta, inizia la partita
Tutto pronto all'Olimpico per la prima partita di questa domenica, a breve la Lazio affronterà il Napoli.
Come arriva il Napoli
La vittoria della Supercoppa e il ritorno al successo in Serie A contro la Cremonese ha dato un nuovo slancio al Napoli: Conte deve rinunciare ancora a tutti i suoi infortunati, ma può contare su un Hojlund in splendida forma e su una squadra in fiducia che proverà a portare a casa i tre punti anche in trasferta.
Come arriva la Lazio alla partita di oggi
La partita contro l'Udinese e il pareggio in extremis ha suscitato enorme polemiche, con la squadra che si è chiusa dietro il silenzio stampa. non tira una bella aria per i biancocelesti che hanno bisogno di una vittoria importante per dare un segnale al campionato e ritrovare la continuità che manca.
Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendozi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund. All. Conte.
Dove vedere Lazio-Napoli di Serie A in TV e streaming
La partita tra Lazio e Napoli comincerà tra un'ora, oggi alle 12:30. Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming tramite l'app DAZN, oppure attraverso il sito web della piattaforma per chi ha sottoscritto un abbonamento.